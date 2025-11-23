Ëº¤ìÊªËÉ»ß¥¿¥°¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤é¥³¥ì¡£iOS¤ÈAndroidÂÐ±þ¤Ç¡¢1¤ÄÌó1,100±ß¤ÇÇã¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹
ËüÇ½¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡£
¸°¤äºâÉÛ¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¼º¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëËº¤ìÊªËÉ»ß¥¿¥°¡£¼ÂºÝÂ¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤ËÎÉ¤µ¤²¤Ê¤Î¤¬¡¢MiLi¡Ê¥ß¥ê¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖLiTag Duo¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤Ç¤¹¡£
Android¤Ë¤â»È¤¨¤ëÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤¬°Â¤¤
¤Þ¤ººÇ½é¤ÎÍ¥½¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢iOS¤ÈAndroid¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Î¡ÖÃµ¤¹¡×¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈGoogle¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¡Ë¤ÎFind Hub¡¢2¤Ä¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÄÉÀ×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢iPhone¤Þ¤¿¤ÏAndroid¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
LiTag Duo¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤¶¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤Ê¤«¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢½Å¤µ¤¬7g¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¿¤á¥Ð¥Ã¥°¤ä¸°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤â¤µ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡ÊAirTag¤Ï11g¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë·Ú¤¤¿åÇ¨¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤ÎIP67Åùµé¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏºÇÂç300Æü¤â¤Ä¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¥Ü¥¿¥óÅÅÃÓ¤Î¸ò´¹ÉÑÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢LiTag Duo¤ÏApple¤ÎAirTag¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢AirTag¸þ¤±¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¥±¡¼¥¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ëº¤ìÊªËÉ»ß¥¿¥°¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤êAirTag¸þ¤±¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤¬¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤«¤éÂ¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ê¤È¡£
LiTag Duo¤Î4¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥¡¼¥ê¥ó¥°¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ç¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ4,399±ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1¸ÄÌó1,100±ß¤ÇÇã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê°Â¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤äÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤·¡¢4¤Ä¤ò²ÈÂ²¤Ç¤ª¿þÊ¬¤±¡¢¤Ê¤ó¤Æ»È¤¤Êý¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Source: Amazon