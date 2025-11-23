²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ß¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡ÖÄ¶±ÑÍºº×¡×ÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¤¬·èÄê! - ¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥¡¢¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¥é¥Ð¡¼¡¢´äºêµ®Ê¸¡¢¹â¶¶½¨¹¬¡¢¾¾¸¶¹ä»Ö
Åì±Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡¦2·î4Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Ë¤è¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡È²»³Ú¤Îº×Åµ¡É¡ÖÄ¶±ÑÍºº× KAMEN RIDER ¡ß SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ50¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤¿¡ÖDAY2 -SUPER SENTAI 50th-¡×(2·î4Æü)¤ÎÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¦É÷ÀïÂâ¥Ï¥ê¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥ÞÂ¾¡¢Â¿¤¯¤ÎED¡¢ÁÞÆþ²Î¤òÃ´Åö¤·¤¹¤ë¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥¡£¡ÖÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡¢¡Ö»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÇ®¤¤²Î»ì¤ÇËè²ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¥é¥Ð¡¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢´äºêµ®Ê¸¡¢¹â¶¶½¨¹¬¡¢¾¾¸¶¹ä»Ö¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡ÖÊ¿À®¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¡£¤½¤Î¶»Ç®¤Ê¼çÂê²Î¡¢ÁÞÆþ²Î¤Î¿ô¡¹¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬¤³¤³¤Ë½¸¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥ÉÇ÷ÎÏ¤ÎÀ¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Ç²ñ¾ì¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ°ì¿§¤ËÀ÷¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÆéÅè·½°ì(Guitar)¡¿´äÅÄ¥¬¥ó¥¿¹¯É§(Drums)¡¿¾¾¸¶¤Ò¤í¤·(Keyboard)¡¿µÈ²¬ËþÂ§(Bass)¡£
¡ÖÄ¶±ÑÍºº× KAMEN RIDER ¡ß SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026¡×¤Î²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß°ìÈÌÈ¯Çä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
¡ÖÇ¦É÷ÀïÂâ¥Ï¥ê¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥ÞÂ¾¡¢Â¿¤¯¤ÎED¡¢ÁÞÆþ²Î¤òÃ´Åö¤·¤¹¤ë¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥¡£¡ÖÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡¢¡Ö»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÇ®¤¤²Î»ì¤ÇËè²ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¥é¥Ð¡¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢´äºêµ®Ê¸¡¢¹â¶¶½¨¹¬¡¢¾¾¸¶¹ä»Ö¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£
¡ÖÄ¶±ÑÍºº× KAMEN RIDER ¡ß SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026¡×¤Î²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß°ìÈÌÈ¯Çä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç