ÎÐÃã¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ö¥«¥Æ¥¥ó¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¿©ÉÊ¡×¤ò²òÀâ¡ª¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¡Û
¥«¥Æ¥¥ó¤òÆü¾ïÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ÉÊ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÎÐÃã¤¬ÂåÉ½Åª¤Ê¶¡µë¸»¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃãÍÕ¤Î¼ïÎà¤äÀ½Â¤ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÞÍÎÌ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÐÃã°Ê³°¤Ë¤â²ÌÊª¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤É¡¢¥«¥Æ¥¥ó¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Æ¥¥ó¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¿©ÉÊ¤È¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Æ¥¥ó¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¿©ÉÊ
¥«¥Æ¥¥ó¤Ï¼ç¤ËÃãÍÕ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¿©ÉÊ¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
ÎÐÃã¤È¤½¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤ë´ÞÍÎÌ¤Î°ã¤¤
ÎÐÃã¤Ï¥«¥Æ¥¥ó¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¶¡µë¸»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃãÍÕ¤ÎÉÊ¼ï¤äºÏÇÝÊýË¡¡¢À½Â¤²áÄø¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥Æ¥¥ó¤Î´ÞÍÎÌ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Æü¸÷¤ò½½Ê¬¤ËÍá¤Ó¤Æ°é¤Ã¤¿ÃãÍÕ¤Û¤É¥«¥Æ¥¥ó´ÞÍÎÌ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÌÏª¤Î¤è¤¦¤ËÆü¸÷¤ò¼×¤Ã¤ÆºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿ÃãÍÕ¤Ï¡¢¥«¥Æ¥¥ó¤è¤ê¤â¥Æ¥¢¥Ë¥ó(¥¢¥ß¥Î»À)¤Î´ÞÍÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀùÃã¤äÈÖÃã¤ÏÈæ³ÓÅª¥«¥Æ¥¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë°û¤ß¤ä¤¹¤¤¼ïÎà¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃãÍÕ¤òÊ´Ëö¤Ë¤·¤¿ËõÃã¤Ï¡¢ÃãÍÕ¤´¤ÈÀÝ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¥«¥Æ¥¥ó¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡£¿å½Ð¤·ÎÐÃã¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥«¥Æ¥¥ó¤âÃê½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç®Åò¤ÇÞ»¤ì¤¿Êý¤¬¥«¥Æ¥¥ó¤ÎÃê½ÐÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥«¥Æ¥¥ó´ÞÍ¿©ÉÊ
ÎÐÃã°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥«¥Æ¥¥ó¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¹ÈÃã¤ä¥¦ー¥í¥óÃã¤Ë¤â¥«¥Æ¥¥ó¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯¹Ú²áÄø¤Ç¥«¥Æ¥¥ó¤Î°ìÉô¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÐÃã¤Û¤É¤Î´ÞÍÎÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ÈÃãÆÃÍ¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¢¥Õ¥é¥Ó¥ó¤ä¥Æ¥¢¥ë¥Ó¥¸¥ó¤Ë¤â¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÌÊª¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¤ä¥Ö¥É¥¦¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Ê¤É¤Ë¥«¥Æ¥¥óÎà¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥ó¥´¤ÎÈé¤Ë¤Ï¥«¥Æ¥¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢Èé¤´¤È¿©¤Ù¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¤Ë¤â¥«¥Æ¥¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¹³»À²½Êª¼Á¤Î¶¡µë¸»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÅüÊ¬¤ä»é¼Á¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀÝ¼èÎÌ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿©ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¥«¥Æ¥¥ó¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥«¥Æ¥¥ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÍÍÑ¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤ä»é¼ÁÂå¼Õ¤Î²þÁ±¡¢·ìÅüÃÍ¤ä·ì°µ¤ÎÄ´Àá¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ú²Ì¤¬¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ËÎÐÃã¤ò°û¤à½¬´·¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¼ê·Ú¤ÊÊýË¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë´Îµ¡Ç½¾ã³²¤äÅ´µÛ¼ýÁË³²¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÎÌ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£1Æü¤ËÎÐÃã¤ò3¤«¤é5ÇÕÄøÅÙ°û¤àÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î±ÉÍÜÁÇ¤äÌô¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤âÃí°Õ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Å´ºÞ¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¹³¶Å¸ÇÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÀÝ¼è¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁê¸ßºîÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¥«¥Æ¥¥ó¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎÐÃã¤È²ÌÊª¤äÌîºÚ¤ò°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë½¬´·¤Ï¡¢±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿ÊýË¡¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÎÐÃã¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥«¥Æ¥¥ó¤ÎÀÝ¼è¤òÆü¾ï¤Î½¬´·¤È¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤äÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤Î°ì½õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤ÎÀ®Ê¬¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
