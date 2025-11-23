¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥éー¥á¥ó¤Î±öÊ¬²áÂ¿¤Ç¸½¤ì¤ë¾É¾õ¡×¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¡Û
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥éー¥á¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢²á¾ê¤Ê±öÊ¬´ÞÍÎÌ¤Ç¤¹¡£1¿©¤Ç1ÆüÊ¬¤Î±öÊ¬ÀÝ¼èÌÜÉ¸ÎÌ¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦À½ÉÊ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±öÊ¬¤ÎÀÝ¤ê²á¤®¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎËýÀ¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤È½Û´Ä´ï¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¾å¾º¡¢¿ÕÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤È¤à¤¯¤ß¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£±öÊ¬¤¬¿ÈÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
Éð°æ ¹á¼·¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
ÊÝÍÌÈµö¡¦»ñ³Ê
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î»ñ³Ê
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥éー¥á¥ó¤Î±öÊ¬²áÂ¿¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ò¹¯ÌäÂê
¹â·ì°µ¤È½Û´Ä´ï¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¾å¾º
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥éー¥á¥ó1¿©Ê¬¤Ë¤Ï¡¢±öÊ¬¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç1¿©¤¢¤¿¤ê4～6gÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï3gÂæ¤ËÍÞ¤¨¤¿¸º±ö¥¿¥¤¥×¤â»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Äê¤á¤ëÀ®¿Í¤Î1Æü¤Î¿©±öÀÝ¼èÌÜÉ¸ÎÌ¤Ï¡¢ÃËÀ7.5gÌ¤Ëþ¡¢½÷À6.5gÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1¿©¤Ç1ÆüÊ¬¤ÎÂçÈ¾¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â±öÊ¬¤Î¿©»ö¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÇ»ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤Ï¤³¤ì¤òÇö¤á¤è¤¦¤È¿åÊ¬¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ì±ÕÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¡¢·ì´ÉÊÉ¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬ËýÀ²½¤¹¤ë¤È¹â·ì°µ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â·ì°µ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¥éー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤·¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢Ç¾Â´Ãæ¡¢¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¤Î½ÅÆÆ¤Ê½Û´Ä´ï¼À´µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´û¤Ë¹â·ì°µ¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¡¢²ÈÂ²Îò¤Ë½Û´Ä´ï¼À´µ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥éー¥á¥ó¤òÉÑÈË¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢·ì°µ´ÉÍý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±öÊ¬ÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ß°µÌô¤ÈÆ±Åù¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê¼£ÎÅ¤Î°ì´Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤È¤à¤¯¤ß¤ÎÈ¯À¸
²á¾ê¤Ê±öÊ¬¤Ï¿ÕÂ¡¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¿ÕÂ¡¤Ï·ì±ÕÃæ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤äÍ¾Ê¬¤Ê±öÊ¬¤òßÉ²á¤·¤ÆÇ¢¤È¤·¤ÆÇÓÝõ¤¹¤ë´ï´±¤Ç¤¹¤¬¡¢±öÊ¬ÀÝ¼è¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¿ÕÂ¡¤Ï¤½¤ì¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹â±öÊ¬¤Î¿©»ö¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡¤ÎßÉ²áµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ(CKD)¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë±öÊ¬¤ÎÇÓÝõÇ½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¡¢ÉÂÂÖ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤ÈÆ©ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±öÊ¬²áÂ¿¤ÏÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÍð¤·¡¢¤à¤¯¤ß(Éâ¼ð)¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´é¤ä¼êÂ¤Ë¤à¤¯¤ß¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë´é¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È·¤¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤à¤¯¤ß¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤Ø¤Î»ÀÁÇ¶¡µë¤òË¸¤²¡¢ºÙË¦µ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥éー¥á¥ó¤Ï¼ê·Ú¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¥«¥í¥êー¡¢¹â»é¼Á¡¢¹â±öÊ¬¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤«¤é¡¢ÉÑÈË¤ÊÀÝ¼è¤ÏÂÎ½ÅÁý²Ã¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÐ¤ê¤âÂç¤¤¯¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢ÌîºÚ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡¢¥¹ー¥×¤ò»Ä¤¹¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤ò½µ¤Ë1¤«¤é2²óÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¡¢É¬¤ºÉûºÚ¤äÄÉ²Ã¤Î¿©ºà¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÂÎ½Å´ÉÍý¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¿©À¸³èÁ´ÂÎ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ä±ÉÍÜ»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥éー¥á¥ó¤ò´°Á´¤ËÈò¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©»öÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
