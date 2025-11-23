¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¡È´èÄ¥¤Ã¤¿¾Ú¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¥±¥¢¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¼£ÎÅ´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢³Ø¶È¤ä»Å»ö¡¢²È»ö¡¦°é»ù¤Þ¤¿¤Ï²ð¸î¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤â¤É¤ë»þ¤Ë¡¢³°¸«¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤¬¤â¤È¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¡×²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ë³°¸«¤ÎÊÑ²½¤äÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤ÎÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥±¥¢¤ÎÈñÍÑ¤ä¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¡¦¥±¥ë¥³¥ÕËã°á»ÒÀèÀ¸¡ÊÆîÀÄ»³¥Þ¥¤¥³·ÁÀ®³°²Ê¡¦Èé¥Õ²Ê¡Ë¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¥É¡¦¥±¥ë¥³¥Õ Ëã°á»Ò¡ÊÆîÀÄ»³¥Þ¥¤¥³·ÁÀ®³°²Ê¡¦Èé¥Õ²Ê¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥ÈÂç³ØHuman Biology³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡ÊÍý³Ø»Î¡Ë¡¢Ä¹ºêÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢°å³ØÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£À»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¤ä°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¥Ö¥ì¥¹¥È¥µー¥¸¥ã¥êー¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¤¬¤ó¡¦´¶À÷¾É¥»¥ó¥¿ーÅìµþÅÔÎ©¶ð¹þÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢2024Ç¯2·î¤ËÆîÀÄ»³¡¦¹üÆ¡ÄÌ¤ê¤Ë¡ÖÆîÀÄ»³¥Þ¥¤¥³·ÁÀ®³°²Ê¡¦Èé¥Õ²Ê¡×¤ò³«±¡¡¢±¡Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£·ÁÀ®³°²ÊÀìÌç°å¡ÊÆüËÜ·ÁÀ®³°²Ê³Ø²ñÇ§Äê¡Ë¡¢ÁÏ½ý³°²ÊÀìÌç°å¡ÊÆüËÜÁÏ½ý³°²Ê³Ø²ñÇ§Äê¡Ë¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äê°å¡ÊÆüËÜ¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äê°åµ¡¹½Ç§Äê¡Ë¡£
ÊÔ½¸Éô
¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥É¡¦¥±¥ë¥³¥ÕÀèÀ¸
¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¥±¥¢¤âÁ´¹ñ¤Î¤¬¤óµòÅÀÉÂ±¡¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¥±¥¢¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤âº£¸å¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌ¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ÈñÍÑ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥É¡¦¥±¥ë¥³¥ÕÀèÀ¸
¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¥±¥¢ÉôÌç¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹³¤¬¤óºÞ¤äÊü¼ÍÀþ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¸å¤ÎÈéÉæ¤ä¡¢¤¬¤ó¼ê½Ñ¸å¤Î½ý¤¢¤È¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤ÏÊÝ¸±Æâ¤Ç¥«¥Ðー¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö±¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤È¡¢¼«Èñ¿ÇÎÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï»öÁ°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô
¼Ò²ñÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ë³°¸«¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥É¡¦¥±¥ë¥³¥ÕÀèÀ¸
¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ë³°¸«¤ÎÊÑ²½¤ò¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¼£ÎÅ¤Î¾Ú¡É¤À¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÑ²½¤·¤¿³°¸«¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÉÂµ¤¤ÎÁ°¤ËÌá¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¥±¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¥±¥¢¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢³°¸«¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼£ÎÅ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤Ë¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¡¦¥±¥ë¥³¥ÕÀèÀ¸
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤Ï²¿¤é¤«¤Î¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤À¤ì¤¬´µ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¬¤ó¤È¶¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¡¢³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤ÎÊý¡¹¤Î¤´¿´ÇÛ¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³§¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ±¡¼£ÎÅÃæ¤Ï¼ç¼£°å¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤Çº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¼£ÎÅ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡ã¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤¬¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡× ³°¸«ÊÑ²½¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥±¥¢¤È¤Ï¡©¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£