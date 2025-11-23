¶¶²¼Å°»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡ÉÈ¯¸À¤Ï¥ß¥¹¤À¤È¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Î¡ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡ÉÈ¯¸À¤¬¥ß¥¹¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Î¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡É¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¤ÏÀ¡£ÈÖÁÈÃæ¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥ß¥¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¶¶²¼»á¡£¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ³µÇ°¤ÎÏÃ¤¬ËÜÅö¤ËÀïÎ¬Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Ïµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÏÃ¤Ç¡¢ÊÆ·³¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ËÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©´íµ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÏÉðÎÏ¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ìÊÌ¤ËÂæÏÑÍ»ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âËÌÄ«Á¯¤ÎÏÃ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÏÃ¤À¤í¤¦¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢ÊÆ·³¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¶¦Æ±ÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤ä¤«¤¯¸À¤ï¤ì¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤¬²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¥«¡¼¥É¤ò¤É¤ó¤É¤óÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢º£²¿¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¡¢¡È¹â»Ô¤µ¤ó¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¡É¡ÈÃæ¹ñ¤Ë¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¿ÍÂ¿¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÎÏ´Ø·¸¤òËÜÅö¤Ë¤è¤¯¸«¤Ê¤¤¤È¡¢2000Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·³»öÎÏ¤Ê¤ó¤«¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ËÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÇ°×´Ø·¸¤Ç¤â¡¢ÆüÃæ¤ÇÁê¸ß°ÍÂ¸´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ìÃæ¹ñÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï¤ï¤º¤«4¡¦3¡ó¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÇ°×¤ÎÎÌ¤È¤·¤Æ¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤Ï17¡¦6¡ó¡£¤À¤«¤éÃæ¹ñ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÆüËÜ¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤äº£¤Í¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Ïº£ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë»þ´ü¤À¤«¤é¡¢ûç¾®Ê¿»á¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëðë¸÷ÍÜ³¢¡Ê¤È¤¦¤³¤¦¤è¤¦¤«¤¤¡Ë¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥¥ã¥óÁû¤°¤Ê¤È¡£ÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é²¿¤«»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÎÏ´Ø·¸¤ò¸«¸í¤ë¤È¡¢°ÒÀª¤è¤¯¸À¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£