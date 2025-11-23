¡ÚMLB¡Û¡Ö¿ôÇ¯¤Ï¥ª¥«¥â¥È¤¬¾å²ó¤ë¡×¸ø¼°µ¼Ô¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯Â¼¾å½¡Î´¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¡È°ã¤¤¡É¡¡25ºÐ¤Î·üÇ°ÅÀ»ØÅ¦¤â¾ÍèÀ¤ËÂÀ¸ÝÈ½
º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Èµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡£NPB¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢°ìÎÝ¤È»°ÎÝ¤òÃ´¤¨¤ë¤³¤È¡Ê²¬ËÜ¤Ï³°Ìî¤â·óÌ³¡Ë¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ãー¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£Â¼¾å¤È²¬ËÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤È¤â¤Ë3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦³ÍÆÀ
Â¼¾å¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Î8¥·ー¥º¥ó¤ÇÄÌ»»246ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢2022Ç¯¤Î»°´§²¦¤ò´Þ¤à3ÅÙ¡Ê21¡¢22¡¢24Ç¯¡Ë¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢²¬ËÜ¤âµð¿Í¤Ç11¥·ー¥º¥ó¥×¥ìー¤·¡¢ÄÌ»»248ËÜÎÝÂÇ¡£Æ±¤¸¤¯3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡Ê20¡¢21¡¢23Ç¯¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»°ÎÝ¤È°ìÎÝ¤ò·óÌ³¤¹¤ëÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤Ï°ì¸«»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÎ¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¡£21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÆÃ½¸¤ÇÂ¼¾å¤È²¬ËÜ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤È¥ª¥«¥â¥È¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬³ÍÆÀ¤ò´õË¾¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
29ºÐ¤Î²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤Î¥×¥ìー¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¤Ë²Ã¤¨¤Æº¸Íã¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤è¤ê¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢¼éÈ÷¤ÎÈÆÍÑÀ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¼¾å¤è¤ê3³ØÇ¯¾å¤Ç¤¢¤ë²¬ËÜ¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¥Áー¥à¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ä¹´ü·ÀÌó¤Ç¤Î½¤Àµ¤Ë´üÂÔ
°ìÊý¡¢25ºÐ¤ÎÂ¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÁª¼ê¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¡×¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶õ¿¶¤ê¤ÎÂ¿¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¾ÍèÀ¤ò¹â¤¯¸«¹þ¤àµåÃÄ¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥«¥â¥È¤¬ºÇ½é¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Ç¤Ï¥à¥é¥«¥ß¤ò¾å²ó¤ëÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤Ð¡¢¥à¥é¥«¥ß¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¡¢Èó¾ï¤ËÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¡£Â¼¾å¤¬¥á¥¸¥ãー¤Ë½ç±þ¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬55ËÜÎÝÂÇ¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬32ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤¬¥á¥¸¥ãー¤Ç¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¡¢É¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ³¤¤òÅÏ¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿Â¼¾å¤È²¬ËÜ¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡ÈÆóÂç¥¹¥é¥Ã¥¬ー¡É¤ò¤á¤°¤ë³ÆµåÃÄ¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£