¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹ÀïØË¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡ª°æ²¬°ìæÆÏ¢ÇË¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò10²ó¤ËÄÀ¤á3ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¤ËÀ®¸ù
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé3ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¡¡WBC&WBO²¦¼Ô ¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹(ÊÆ¹ñ)¡ã12²óÀï¡äWBA²¦¼Ô ¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó)¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë
¡¡WBC&WBOÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¡È¥Ð¥à¡É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê25¡áÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤¬WBAÆ±µé²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê34¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ë10²ó1Ê¬25ÉÃKO¾¡¤Á¤·¡¢3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï23ÀïÁ´¾¡16KO¡¢¥×¥í½é¹õÀ±¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï18¾¡9KO1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¤Î¥¸¥ã¥Ö¤«¤éÂ¿ºÌ¤Êº¸¡¢±¦¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¹¶¤á¤ë¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¡¢½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ò´¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î±¦¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥À¥¦¥óÈ½Äê¤Ï¤Ê¤·¡£3²ó°Ê¹ß¡¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¼ê¿ô¡¢ÀºÅÙ¤¤¤º¤ì¤â¾¡¤ë¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ïº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥¬¡¼¥É¤òÆÍ¤ÇË¤ê¡¢ËÀÎ©¤Á¤Ë¤µ¤»¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥í¡¼¥×¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¥¿¥Õ¤Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤â¼ê¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿¤¬¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬10²ó¡¢Á°¤Ë½Ð¤ÆÍè¤¿Áê¼ê¤Ë¶¯Îõ¤Êº¸¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥¯¤ò¸«Éñ¤¦¤È¡¢Âç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏÎ©¤Æ¤º¤Ë10¥«¥¦¥ó¥È¤¬¿ô¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥ê¥ó¥°»ïÁªÄê¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ç6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï¡¢22Ç¯2·î¤Ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤òÈ½Äê¤Ç²¼¤·¤ÆWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£¥Õ¥é¥¤µé¤Ë²¼¤²¤Æ23Ç¯4·î¤ËWBO²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢IBF²¦ºÂ¤È¤ÎÅý°ì¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ËÌá¤ë¤È¡¢24Ç¯6·î¤Ë¥Õ¥¢¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë7²óKO¾¡¤Á¤·¤ÆWBC²¦ºÂ¤òºÆ¤ÓÃ¥¼è¡£º£Ç¯7·î¡¢¥×¥á¥ì¥ì¡¦¥«¥Õ¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤ò10²óTKO¤ÇÇË¤ê¡¢WBO²¦ºÂ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï22Ç¯2·î¤ËIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£24Ç¯7·î¤ËÅö»þ¤ÎWBA²¦¼Ô¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤Æ²¦ºÂÅý°ì¸å¡¢IBF²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤Æº£Ç¯5·î¤Ë°æ²¬¤È¤ÎºÆÀï¤Ç¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ÎIBF²¦¼Ô¤Ï¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ç¡¢12·î27Æü¤Ë¥ê¥ä¥É¤ÇÆ±µé6°Ì¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤¬3³¬µéÀ©ÇÆ¤ò·ü¤±¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¡£¾¡¼Ô¤Ï¥í¥É¥ê¥²¥¹¤È¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£