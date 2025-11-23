ÂçÊ¬²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¸å½é¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤â¡Ä¤¬¤ì¤¤Î»³¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ë¹Í¤¨µÚ¤Ð¤º¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ä®¤¬¡×
¡¡ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¡Ê¤µ¤¬¤Î¤»¤¡Ë¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¡¢¾ÆÂ»¤¬·ã¤·¤¯¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è°èÆâ¤Ë¼«Âð¤ò»ý¤ÄÈïºÒ¼Ô¤é£·£¶¿Í¤¬£²£²Æü¡¢¶è°èÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¸å½é¤á¤Æ¼«Âð¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦ÈïºÒ¼Ô¤â¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾ÆÂ»¶è°è¤ò½ü¤¡¢ÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤¬²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²¾½»¤Þ¤¤¤Î´õË¾Ä´ºº¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢À¸³èºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Å´¹ü¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·úÊª¡¢¤¹¤¹¤Ç±ø¤ì¤¿³°ÊÉ¡½¡½¡££²£²Æü¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬µö¤µ¤ì¤¿¶è°è¤Ç½»Ì±¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¹ÁÄ®¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤À±ê¤ÎÄÞº¯¤¬À¸¡¹¤·¤¯µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½»Ì±½÷À¡Ê£¸£³¡Ë¤ÎÃÛÌó£µ£°Ç¯¤Î¼«Âð¤Ï¡¢Å´¶Ú¤ÎÂç¤¤ÊÎÂ¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¤¬¡¢¤°¤Ë¤ã¤ê¤È¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡ÖÊÕ¤ê°ìÌÌ¤¬¤¬¤ì¤¤Î»³¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ä®¤¬ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¡£Áá¤¯ºÆ·ú¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð³ÎÇ§¤Ï¡¢£±£¸Æü¤Î²ÐºÒÈ¯À¸¸å¡¢µ¬À©Àþ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤º¡¢¼«Âð¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤ÈïºÒ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¤¬¼Â»Ü¡£»þ´Öº¹¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤Ç¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿ÈïºÒ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÈËÉ¤¸¤ó¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢·Ù»¡´±¤é¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Ø¤Îº£¸å¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸þÄ´ºº¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢£²¼¡ÈòÆñ¤Î´õË¾¤Ê¤É¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢Ìó£±£·£°Åï¤¬¾Æ¤±¡¢½»ÂðÃÏ¤È°ìÉô»³ÎÓ¤Î¾ÆÂ»ÈÏ°Ï¤ÏÌó£´Ëü£¸£¹£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¾å¤ë¡£½»ÂðÃÏ¤¬¤¢¤ëº´²ì´ØÈ¾ÅçÂ¦¤Ï¹¹¤Ê¤ë±ä¾Æ¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¡ÖÄÃ°µ¾õÂÖ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ð¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÄÃ²Ð¡×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èô¤Ó²Ð¤·¤¿Ìµ¿ÍÅç¡¦ÄÕÅç¡Ê¤Ä¤¿¤·¤Þ¡Ë¤Ç¤Ï£²£²Æü¸áÁ°¡¢ËÉºÒ¥Ø¥ê¤ÎÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¡¢À¾Â¦¼ÐÌÌ¤Î½½¿ô¤«½ê¤Ç¹â²¹¤Î¾ì½ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
ÄäÅÅ¡¢ÃÇ¿å¤Ï²ò¾Ã
¡¡¶å½£ÅÅÎÏÂçÊ¬»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÄäÅÅ¤Ï¡¢¾ÆÂ»¶è°è¤ò½ü¤£²£²Æü¸áÁ°£±£±»þÈ¾¤ËÉüµì¤¬´°Î»¤·¤¿¡£ÈïºÒ¶è°è¼þÊÕ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÇ¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤ÏÆ±Æü¤Þ¤Ç¤Ë²ò¾Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬¸©¤Ï¡¢²ÐºÒ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶¯É÷¤¬Í×°ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ç½»ÂðÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½»Ì±¤é¤¬»Ù±ç¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÈïºÒ¼ÔÀ¸³èºÆ·ú»Ù±çË¡¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñ¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¡¢£²£µÆü°Ê¹ß¤Ë±ä´ü
¡¡ÂçÊ¬»Ô¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô¤¬¸øÅª»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖØíºÒ¡Ê¤ê¤µ¤¤¡Ë¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤ò£²£²Æü¤Ë»Ï¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ù±çºö¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë±ä´ü¤·¤¿¡££²£µÆü°Ê¹ß¤Ë³«»Ï¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é£²£²Æü¤«¤é²ÐºÒ¸å¤Î¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤ÈÅÚÃÏ¤ä²È²°¤Ê¤É¤ÎÂæÄ¢¤ò¾È¹ç¤·¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤òÂ¨ÆüÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±çºö¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¯¹Ô¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ô¤Ï£²£´Æü¤Ë»Ù±çºö¤äØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¡¢£²£µÆü°Ê¹ß¤ËÈ¯¹Ô¤ò»Ï¤á¤ë¡£»Ô¤Ê¤É¤ÏÈïºÒ¼Ô¸þ¤±¤ÎÊª·ï¤È¤·¤Æ¡¢£²£²Æü¸á¸å£±»þ»þÅÀ¤Ç¸ø±Ä½»Âð¤äÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÎÀ¤Ê¤É£±£¸£°¼¼¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
