¡¡ÂçÊ¬»Ô¤Ï£²£²Æü¡¢ÈòÆñ½ê¤Îº´²ì´Ø¸øÌ±´Û¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô£²¿Í¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¼£ÎÅÌô¡Ö¥¿¥ß¥Õ¥ë¡×¤ÎÍ½ËÉÅêÍ¿¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡»ÔÊÝ·ò½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£·£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ¡£¤È¤â¤Ë£²£±Æü¤ËÈ¯Ç®¤òÁÊ¤¨¡¢»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÍÛÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡££±¿Í¤ÏÆþ±¡¤·¡¢¤â¤¦£±¿Í¤Ï¸øÌ±´Û¤Î¸Ä¼¼¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸øÌ±´Û¤Ë¤Ï£²£²ÆüÀµ¸á¸½ºß¡¢£¶£¹À¤ÂÓ£±£°£¸¿Í¤¬¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÌ±´Û¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤é¤Î°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤¬¸áÁ°¤È¸á¸å¤Ë½ä²ó¤·¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝÅÄ¹§¹°¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤Ï¡ÖÈòÆñ¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¶À÷¤¬¿´ÇÛ¡£¼êÀö¤¤¤Ê¤É¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£