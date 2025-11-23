¡Ú£Ò£Å£É£Ô¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¡Û¥é¥ó¥¥ó¥° (11·î21Æü¸½ºß)
¡üº£½µ¤Î£Ò£Å£É£Ô¹âÍø²ó¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È45¡Û
½ç°Ì¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Íø²ó¤ê 11/21½ªÃÍ¡¡ ·è»»´ü
¡¡1¡¡¡¡<8963>¡¡£É£Î£Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6.53¡¡ 65,100¡¡¡¡25/12
¡¡2¡¡¡¡<3472>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸£Ò¡¡¡¡¡¡6.04¡¡ 81,300¡¡¡¡25/11
¡¡3¡¡¡¡<3463>¡¡¤¤¤Á¤´¥Û¥Æ¥ë¡¡¡¡¡¡5.92¡¡128,200¡¡¡¡26/01
¡¡4¡¡¡¡<3459>¡¡¥µ¥à¥Æ¥££Ò¡¡¡¡¡¡¡¡5.91¡¡118,300¡¡¡¡26/01
¡¡5¡¡¡¡<3249>¡¡»º¶È¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡5.84¡¡147,600¡¡¡¡26/01
¡¡6¡¡¡¡<3492>¡¡¥¿¥«¥é¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.70¡¡ 94,700¡¡¡¡26/02
¡¡7¡¡¡¡<2989>¡¡Åì³¤Æ»¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.69¡¡116,400¡¡¡¡26/01
¡¡8¡¡¡¡<8985>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.68¡¡ 85,000¡¡¡¡25/12
¡¡9¡¡¡¡<3468>¡¡¥¹¥¿ー¥¢¥¸¥¢¡¡¡¡¡¡5.61¡¡ 62,200¡¡¡¡26/01
¡¡10¡¡ <3309>¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹£Ò¡¡¡¡¡¡5.60¡¡ 79,200¡¡¡¡25/10
¡¡11¡¡ <2971>¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Ê£Ð¡¡¡¡¡¡5.57¡¡126,000¡¡¡¡26/01
¡¡12¡¡ <3455>¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢£Í¡¡¡¡¡¡5.47¡¡118,900¡¡¡¡26/01
¡¡13¡¡ <2972>¡¡¥µ¥ó¥±¥¤£Ò£Å¡¡¡¡¡¡5.43¡¡102,200¡¡¡¡26/02
¡¡14¡¡ <3471>¡¡»°°æÉÔ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡5.42¡¡118,900¡¡¡¡26/01
¡¡15¡¡ <3488>¡¡¥»¥ó¥È¥é¥ë£Ò¡¡¡¡¡¡5.42¡¡117,000¡¡¡¡26/02
¡¡16¡¡ <8975>¡¡¤¤¤Á¤´¥ª¥Õ¥£¡¡¡¡¡¡5.41¡¡ 98,400¡¡¡¡25/10
¡¡17¡¡ <3470>¡¡¥Þ¥ê¥â¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.39¡¡113,400¡¡¡¡25/12
¡¡18¡¡ <3476>¡¡£Ò¤ß¤é¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.09¡¡ 50,000¡¡¡¡25/10
¡¡19¡¡ <3292>¡¡¥¤¥ª¥ó¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.07¡¡134,200¡¡¡¡26/01
¡¡20¡¡ <8958>¡¡¥°¥í¥Ð¥ï¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡5.05¡¡140,500¡¡¡¡26/03
¡¡21¡¡ <3451>¡¡¥Èー¥»¥¤£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡5.04¡¡148,500¡¡¡¡25/10
¡¡22¡¡ <8966>¡¡Ê¿ÏÂÉÔ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.94¡¡159,900¡¡¡¡25/11
¡¡23¡¡ <2979>¡¡¥½¥·¥éÊªÎ®¡¡¡¡¡¡¡¡4.89¡¡124,400¡¡¡¡25/11
¡¡24¡¡ <3290>¡¡£Ï£î£å¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.88¡¡ 91,000¡¡¡¡26/02
¡¡25¡¡ <8984>¡¡¥Ï¥¦¥¹¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.84¡¡140,500¡¡¡¡26/02
¡¡26¡¡ <8953>¡¡ÅÔ»Ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡4.83¡¡122,200¡¡¡¡26/02
¡¡27¡¡ <3287>¡¡À±Ìî£Ò¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.75¡¡252,600¡¡¡¡25/10
¡¡28¡¡ <3296>¡¡ÆüËÜ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡4.75¡¡101,900¡¡¡¡25/12
¡¡29¡¡ <3487>¡¡£Ã£Ò£Å¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡4.71¡¡161,900¡¡¡¡25/12
¡¡30¡¡ <8964>¡¡¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¡¡¡¡4.71¡¡ 93,500¡¡¡¡25/12
¡¡31¡¡ <8972>¡¡£Ë£Ä£ØÉÔÆ°»º¡¡¡¡¡¡4.63¡¡177,300¡¡¡¡25/10
¡¡32¡¡ <3466>¡¡¥é¥µー¥ë¥í¥¸¡¡¡¡¡¡4.61¡¡154,200¡¡¡¡26/02
¡¡33¡¡ <8979>¡¡¥¹¥¿ー¥Ä¥×¥í¡¡¡¡¡¡4.58¡¡204,500¡¡¡¡25/10
¡¡34¡¡ <3281>¡¡£Ç£Ì£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.55¡¡146,700¡¡¡¡26/02
¡¡35¡¡ <3295>¡¡£È£Õ£Ì£É£Ã£Ò¡¡¡¡¡¡4.54¡¡176,400¡¡¡¡26/02
¡¡36¡¡ <8954>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£Æ¡¡¡¡¡¡4.53¡¡105,100¡¡¡¡26/02
¡¡37¡¡ <8956>¡¡£Î£Ô£ÔÅÔ»Ô£Ò¡¡¡¡¡¡4.52¡¡139,000¡¡¡¡25/10
¡¡38¡¡ <8961>¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È£Ò¡¡¡¡¡¡4.51¡¡ 79,500¡¡¡¡26/02
¡¡39¡¡ <8960>¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¡¡¡¡¡4.41¡¡185,800¡¡¡¡25/11
¡¡40¡¡ <8986>¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô¥ê¥Ó¡¡¡¡¡¡4.39¡¡114,400¡¡¡¡26/03
¡¡41¡¡ <3481>¡¡É©ÃÏ½êÊªÎ®£Ò¡¡¡¡¡¡4.38¡¡129,400¡¡¡¡26/02
¡¡42¡¡ <3462>¡¡ÌîÂ¼¥Þ¥¹¥¿ー¡¡¡¡¡¡4.28¡¡169,400¡¡¡¡26/02
¡¡43¡¡ <8967>¡¡ÆüËÜ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.17¡¡103,100¡¡¡¡26/01
¡¡44¡¡ <3234>¡¡¿¹¥Ò¥ë¥º£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡4.16¡¡148,900¡¡¡¡26/01
¡¡45¡¡ <3279>¡¡£Á£Ð£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.16¡¡144,300¡¡¡¡25/11
¢ª REIT¤ÎÌÃÊÁ°ìÍ÷¤ò¤ß¤ë
