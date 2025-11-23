¡ÈÂçÃ«¥í¥¹¡É¿¿¤ÃÂþÃæ¤ËÆÏ¤¤¤¿Ï¯Êó¡ÖËèÆü¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡MLB¸ø¼°¤ÎÈ¯É½¤Ë´¿´î¡Öµ¤Ê¬¹âÍÈ¤¹¤ë¡×
MLB¸ø¼°X¤¬¸ø³«
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤«¤é¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÇ¯´Ö¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼100·æ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¡£22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Ë¤Ï¸ø¼°X¤Ç90°Ì¤«¤é81°Ì¤Þ¤Ç¤ò¸ø³«¡£85°Ì¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬4·î2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÊÄËë¤«¤é20Æü¤¢¤Þ¤ê¡£¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥í¥¹¿¿¤ÃÂþÃæ¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡³°¤ËÆ¨¤²¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¹ë²÷¤ËµÕÊý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£5-5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¼é¸î¿À¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤Î½éµå¤òÂª¤¨¤¿¡£Ãæ·øº¸¤ËÈô¤ó¤ÀÂçÈôµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£º£µ¨3¹æ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¤ò¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¡§85°Ì¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¼«¿È¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡×¤Èµ¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£X¾å¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸ø¼°¤µ¤ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎËèÆü1¤Ä¤¯¤À¤µ¤¤¡¡Àä»¿ÂçÃ«æÆÊ¿¥í¥¹¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ«¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¸«¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¬¹âÍÈ¤¹¤ë¡×¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡×¡Ö¤â¤¦µîÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
