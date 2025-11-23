¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¡×³è¶·¤Î½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¾×·â¤Î¡Ö4/6¡×¡¡¸ÞÎØ¤ØÈáÌÄ¤â¡ÖÏÈÁý¤ä¤·¤Æ¡×
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤ÏÀéÍÕÉ´²»¤¬Í¥¾¡
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ï¸½ÃÏ22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¹ç·×217.22ÅÀ¤ÇÀ©¤·¡¢12·î4Æü³«Ëë¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î½÷»Ò¤Ï½Ð¾ìÁ´6Áª¼êÃæ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤¬4¿Í¤òÀê¤á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ä´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤âÏ³¤ì¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤¬¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤ËÂ³¤¤¤ÆGPÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÁª¹Í¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤ÊÉñÂæ¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×6¿Í¤¬½¸¤¦Æ±Âç²ñ¤Ë¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¢ÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡Âç¡Ë¤â¿Ê½Ð¡£Â¾¤Î2¿Í¤Ï¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤ÎÊÆ¹ñÀª¤ÇÆüÊÆ·èÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½÷»Ò¤Ï6Áª¼êÃæ5Áª¼ê¤¬ÆüËÜ¿Í¡£¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Îº£µ¨¤âÆüËÜÀª4¿Í¿Ê½Ð¤Ë¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷»Ò4¿ÍGPF¿Ê½Ð¤Ï¤Þ¤¸¤Ç·ã¥¢¥Ä¤À¤Ê¡ª¡×¡Ö6¿ÍÃæ4¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Í¡¡¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ì¡¼¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬3¤Î¤¿¤á¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÏÈÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÇNHKÇÕ¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñÏ¢¾¡¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀ¼£Âç¡Ë¡¢¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤âGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
