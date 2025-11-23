¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÇÆüËÜÍ£°ì¤Î¡Ö24»þ´Ö±¿¹Ò¡×41Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡ª ¤·¤«¤·¡Ö24»þ´ÖÂÔµ¡¡×¤Ï·ÑÂ³Ãæ!? °ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«
41Ç¯¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡ÖÆüËÜÍ£°ì¡×
¡¡2025Ç¯11·î16Æü¤ËÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³è²Ð»³¡¦ºùÅç¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¤¢¤ëºùÅç¹Á¤È¡¢¼¯»ùÅç¹Á¤ò·ë¤Ö¤Î¤¬¡ÖºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹ÒÏ©¤¬2025Ç¯9·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜÍ£°ì¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú15Ê¬¤Ç¿©¤¨!?¡Û¤³¤ì¤¬ºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼Ì¾Êª¡ÈÀäÌÇ´í×ü¤Î¤¦¤É¤ó¡É¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡½»Ì±¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö°ÂÁ´¡¦²÷Å¬24»þ´Ö±¿¹Ò¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ëÆüËÜÍ£°ì¤Î24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10·î1Æü°Ê¹ß¤Ï0»þ¤«¤é3»þÂæ¤Î·×8ÊØ¤òÇÑ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£1984Ç¯¤«¤éÌó41Ç¯´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¿24»þ´Ö±Ä¶È¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥É¥ëÈ¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¤è¤ë¤È2014Ç¯12·î¤ÎÅì¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î±ä¿¤äÂç¶ù½Ä´ÓÆ»³«ÄÌ¤ËÈ¼¤¦ÍøÍÑ¸º¤Ê¤É¤¬¶Á¤¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï10Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¡¢ÎßÀÑÀÖ»ú¤¬Ìó28²¯6000Ëü±ß¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Î¼¯»ùÅç¹Á¹ßµÒ¿ô¤Ï113Ëü1341¿Í¤È¡¢2018Ç¯¡Ê170Ëü9319¿Í¡Ë¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤Î¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á·ÐÈñºï¸ººö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢24»þ´Ö±¿¹Ò¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤³¤È¤ÇÇ¯´ÖÌó3100Ëü±ß¤Î·ÐÈñºï¸º¤ò¸«¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¼¯»ùÅç¹Á¤ÈºùÅç¹Á¤ò±ýÉü¤·¤Æ¤¤¿É®¼Ô¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò·ÐºÑÉô¼¡Ä¹¡Ë¤Ï¡¢24»þ´Ö±¿¹Ò¤ò½ª¤¨¤¿2025Ç¯10·î°Ê¹ß¤âµÙ»ß»þ´ÖÃæ¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÁ¥Æâ¤Ï¡ÈÎ×ÀïÂÖÀª¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿ÄÂ¤Ï¡Ö¸åÊ§¤¤¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸ø±Ä´ë¶È¡¢¼¯»ùÅçÁ¥Çõ»ö¶È¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï10·î1Æü°Ê¹ß¡¢»ÏÈ¯¤ÏºùÅç¹ÁÈ¯¤¬4»þ¡¢¼¯»ùÅç¹ÁÈ¯¤¬4»þÈ¾¡¢ºÇ½ª¤ÏºùÅç¹ÁÈ¯¤¬23»þ¡¢¼¯»ùÅç¹ÁÈ¯¤¬23»þÈ¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Ë94ÊØ¡¢ÅÚµÙÆü¤Ë104ÊØ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï20Ê¬¤ª¤¡¢ÅÚµÙÆü¤ÏÄ«¤«¤é13»þÂæ¤Þ¤Ç¤¬20Ê¬¤ª¤¡¢14»þ¤«¤é18»þÂæ¤Ï15Ê¬¤ª¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿ÄÂ¤ÏÂç¿Í250±ß¡¢»Ò¤É¤â130±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç¹Á¥Õ¥§¥ê¡¼¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î2³¬¤Î¾è¹ß¸ý¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï·ôÇäµ¡¤â¡¢ÀÚÉäÇä¤ê¾ì¤â¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾èÁ¥¸ý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾åÉô¤Ë¡Ö¼¯»ùÅç¢ªºùÅç±¿ÄÂ¤Ï¸åÊ§¤¤¤Ç¤¹ ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´¾èÁ¥¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂç¤¤¯µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡È¤¤¤Á¤²¤ó¤µ¤ó¡É¤ÏÅöÏÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Â¾¤Ë¡Ö±¿ÄÂ¤ÏºùÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤ª»ÙÊ§¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈµºÜ¤·¤¿´ÇÈÄ¤È¡¢¡ÖÀÚÉä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó ±¿ÄÂÀº»»¤ÏºùÅçÂ¦¤Ç¡ª¡×¤È½ñ¤¤¤¿Î©¤Æ´ÇÈÄ¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖSES¡×
¡¡ºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï4ÀÉ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¯»ùÅç¹Á¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï2011Ç¯¤Ë½¢¹Ò¤·¤¿ÅÅµ¤¿ä¿ÊÁ¥¡ÖºùÅç´Ý¡Ê¥µ¥¯¥é¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç¹Á¥Õ¥§¥ê¡¼¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¾èÁ¥¸ý¡£¡Ö±¿ÄÂ¤Ï¸åÊ§¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¤¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡¡ÅÅµ¤¿ä¿ÊÁ¥¤Ï½¾Íè¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¤ò¼ç¿ä¿Êµ¡´Ø¤È¤¹¤ëÆâÇ³µ¡´ØÁ¥¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤äÃâÁÇ»À²½Êª¡ÊNOX¡Ë¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤·¤Æ´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤·¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²½¤·¤¿¤Î¤¬Çä¤ê¤Ç¤¹¡£µÒ¼¼Æâ¤Ç¤ÎÁû²»¤ä¿¶Æ°¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´Î¤¤¤ê¤Î¼¡À¤ÂåÆâ¹ÒÁ¥¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥³¥·¥Ã¥×¡×¡ÊSES¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Á¥Ì¾¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥¯¥é¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤Ï¡¢ºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£¹Åç¸©¹¾ÅÄÅç»Ô¤ÎÃæÃ«Â¤Á¥¡Ê¸½¡¦ÃæÃ«Â¤Á¥³¤±¿¡Ë¤¬·úÂ¤¤·¤¿1330Áí¥È¥ó¡¢Ä¹¤µ57.36m¡¢Éý13.50m¤ÎÁ¥¤Ç¡¢Î¹µÒÄê°÷¤¬657Ì¾¡¢¼ÖÎ¾ÀÑºÜÇ½ÎÏ¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ÇÌó63Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÁ¥¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÈ¯ÅÅµ¡´Ø¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤Ç¿ä¿Ê¥â¡¼¥¿¡¼¤ò²ó¤·¤Æ¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÅëºÜ¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÈ¯ÅÅµ¡´Ø3Âæ¤Î¤¦¤ÁÄÌ¾ï¤Ï2Âæ¤ò¶îÆ°¤·¡¢¶¯É÷»þ¤Ê¤É¤Ë¤Ï3ÂæÁ´¤Æ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ú¥é¤òÈ÷¤¨¤ë¥Ý¥Ã¥É¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¡ÖÆó½ÅÈ¿Å¾¼°¥Ý¥Ã¥É¿ä¿Ê´ï¡×¤òÁ¥¼ó¤ÈÁ¥Èø¤Ë1Âæ¤º¤ÄºÎÍÑ¤·¡¢ÂÉ¤ò¾Ê¤¤¤¿¤³¤È¤âÆÃ¿§¤Ç¤¹¡£ÂÉ¤ò»È¤Ã¤¿Á¥¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¿¿²£Êý¸þ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÁà½ÄÀÇ½¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç³ÈñÀÇ½¤â²þÁ±¤·¡¢Æ±µ¬ÌÏ¤Î½¾ÍèÁ¥¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤ÎÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤òÌó18¡ó¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á¥Æâ¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÁ¥ÂÎÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤é¤â¥¯¥ë¥Þ¤òÃó¼Ö¤¹¤ë¼ÖÎ¾¹ÃÈÄ¤«¤éµÒ¼¼¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎµÒ¼¼½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¼«Æ°¥É¥¢¤òºÎ¤êÆþ¤ì¡¢ÄÌÏ©¤ÈµÒ¼¼¤È¤ÎÃÊº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Â¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤Ë¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤à¤Ä¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡ª
¡¡É®¼Ô¤¬µÒ¼¼ÀèÆ¬¤ÎÅ¸Ë¾ÀÊ¤Ë¹ø¤«¤±¤ë¤È¡¢ÀµÌÌ¤ÎÁë¤ÎÀè¤ËºùÅç¤òË¾¤á¤Þ¤·¤¿¡£Áû²»¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤âÄ¾¤Á¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤º¡¢ºùÅç¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ìó15Ê¬¸å¤ÇºùÅç¹Á¥Õ¥§¥ê¡¼¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ØÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÅÅµ¤¿ä¿ÊÁ¥¡ÖºùÅç´Ý¡Ê¥µ¥¯¥é¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡×¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡¡¾è¹ß¸ý¤Ï3³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢²¼Á¥¤·¤Æ±¿ÄÂ¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤ä¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î·èºÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ºùÅç¤ä²Ð»³¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë²Ê³ØÇîÊª´Û¡ÖºùÅç¥Ó¥¸¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¸«³Ø¸å¡¢ºùÅç¹Á¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¹Á¤«¤é¤ÎÁ¥¤Ï±¿ÄÂ¸åÊ§¤¤Êý¼°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¾èÁ¥Á°¤Ë»ÙÊ§¤¦±¿ÄÂÀèÊ§¤¤Êý¼°¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï1999Ç¯½¢¹Ò¤ÈºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëÃæ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¡ÖÂè½½Ï»Ý¯Åç´Ý¡Ê¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¶Ó¹¾ÏÑ¡Ê¼¯»ùÅçÏÑ¡Ë¤ò¹Ò³¤Ãæ¤Ë±Ë¤°¥¤¥ë¥«¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹áÀî¸©»°Ë»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿»¾´ôÂ¤Á¥Å´¹©½ê¡Ê2009Ç¯¤ËÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤ÆÅÝ»º¡Ë¤¬·úÂ¤¤·¤¿997Áí¥È¥ó¤ÎÆâÇ³µ¡´ØÁ¥¤Ç¡¢Ä¹¤µ54.02m¡¢Éý13.40m¡£Î¹µÒÄê°÷¤Ï736¿Í¤Ç¡¢¼ÖÎ¾ÀÑºÜÇ½ÎÏ¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ÇÌó64Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾èÁ¥¤¹¤ë¤äÄ¾¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¡ÖÌ¾Êª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÒ¼¼Æâ¤Ë¤¢¤ë¤¦¤É¤óÅ¹¡Ö¤ä¤Ö¶â¡×¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ö¶â¤¦¤É¤ó¡Ê500±ß¡Ë¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾èÁ¥»þ´Ö¤¬15Ê¬¤ÈÃ»¤¤¤¿¤á¡ÖÁ¥Î¹¤Ç¿©¤Ù¤¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÃíÊ¸¸å¤¹¤°¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âî¾å¤Î¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÊØ±¿¹Ô¸å¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¼Â¤Ï¿Í±Æ¤¬¡ª
¡¡24»þ´Ö±¿¹Ò¤ò½ª¤¨¤¿ºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥À¥¤¥ä¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºùÅç¹Á¤Î»ÏÈ¯¤¬¼¯»ùÅç¹Á¤è¤êÁá¤¯¡¢ºÇ½ª¤Ï¼¯»ùÅç¹Á¤«¤éºùÅç¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦ÊØ¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºùÅç¤ÎÊ®²Ð¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅÐ²¼¹»¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡ÊºùÅç¥Ó¥¸¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡¡ºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»ÔÃæ¿´Éô¤Ø¤ÎÎ¦¾å¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Îô¤ëºùÅçÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÂÐ±þ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÊØ¤Î±¿¹Ò¸å¤Ë1ÀÉ¤¬ºùÅç¹Á¤ËÄäÇñ¤·¡¢Á¥Æâ¤Ë¤ÏÁ¥Ä¹¤é¾è°÷7¿Í¤¬ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¼¯»ùÅç¹Á¹Ô¤¤Î»ÏÈ¯¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤âµßµÞ¼Ö¤Ë¤è¤ëÉÂ±¡¤Ø¤ÎµÞÉÂ¿ÍÈÂÁ÷¤È¤¤¤Ã¤¿µßµÞ»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÎ×»þ¤Ç½ÐÆ°¤·¤Æ¼¯»ùÅç¹Á¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£µßµÞ»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÅÅÏÃ¼õÉÕ¤Î1¿Í¡¢ºùÅç¡¢¼¯»ùÅçÎ¾¹Á¤Îµ¡³£¤òÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Æ1¿Í¤âÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·×10¿Í¤¬Æü¡¹¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºùÅç¤¬Âçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏºùÅçÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤ÎÈòÆñ¼êÃÊ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºùÅç¤Ï1914¡ÊÂçÀµ3¡ËÇ¯¡¢58¿Í¤Î»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ò½Ð¤¹ÂçÊ®²Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ºùÅçÃÏ¶è¤Îµì¡¦À¾ºùÅçÂ¼¤Ï1934Ç¯¤ËºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤Ê¤ëÁ¥Çõ»ö¶È¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂ¼Ì±¤ÎÀ¸³è¡¦ÄÌ³Ø¹ÒÏ©¤È¤·¤Æ½¸Íî¤ÎÁ¥14ÀÉ¤òÇã¼ý¤·¡¢Â¼±Ä¤ÎÁ¥Çõ»ö¶È¤È¤·¤ÆÅý°ì¤¢¤ë±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£1944Ç¯¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö±¿ÈÂ¤â³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾ºùÅçÂ¼¤ÏºùÅçÄ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¤È¹çÊ»¤·¡¢¼¯»ùÅç»ÔÁ¥Çõ»ö¶È¤¬±¿¹Ò¤òÃ´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºùÅç¥Ó¥¸¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢ºùÅç¤Î¾®³ØÀ¸¤¬Ê®²Ð¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅÐ²¼¹»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê®²Ð¤äµßµÞ»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¡ÈÎ×ÀïÂÖÀª¡É¤ÏºùÅç¤Î¼þÊÕ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24»þ´Ö±¿¹Ò¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤â¤Ê¤ª¡Ö24»þ´ÖÂÔµ¡¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëºùÅç¥Õ¥§¥ê¡¼¤â·è¤·¤ÆÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
