º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¸ªÉý¤¬¹¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¡£»£±Æ¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ¤Î¸ªÉý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢107Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï2.8Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤Î¸ªÉý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í£÷
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ªÉý¤¬¤ä¤¿¤é¤È¹¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¤È¤¤Î¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÅßÌÓ¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬ºÇ¹âÄ¬¡£¸ª¤Þ¤ï¤ê¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¹¤¬¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍê¤â¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌÓ¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¸ªÉý¤¬¹¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¶ñ¹ç¤Ï¡Ö¶ÚÆù¼Á¤Ê¸ª¡×¤À¤È»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¡ÖÇ¤Î¸ªÉý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥â¥Õ¥â¥Õ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¸ªÉý¤¬¹¤¤Ç¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç
¸ªÉý¤·¤Ã¤«¤ê¤Ê¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬´Ý¤¤¡×¡Ö¸ý¤Ë¤ª¿å¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¹¥¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÌÈµö¾Ú¤ä¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¡Öí÷¤·¤¯¤Æ¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¸ªÉý¤¬¹¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡£¤É¤Î»Ò¤âÇ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¸ªÉý¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤µ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤µ¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£