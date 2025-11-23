·õ¹¬¡¡¹â¤¤É½¸½ÎÏ¤ÇÈ¾À¤µª¡ÄÉñÂæ¡ÖÈô¤ÓÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡×£²£³Æü³«Ëë¡Ö¤È¤Æ¤â¼ê¤´¤ï¤¤Ìò¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊõÄÍ²Î·à¤Î¸µ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¢·õ¹¬¡Ê¤Ä¤ë¤®¡¦¤ß¤æ¤¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¤Ç£²£³Æü³«Ëë¤ÎÉñÂæ¡ÖÈô¤ÓÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡×¡Ê¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¼¥ì¡¼¥ëºî¡¢¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥é¡¼±é½Ð¡¢Åìµþ¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¸ø±é¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¶¶ÄÞ¸ù¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤ÈÊÂ¤Ö±éµ»ÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¼Çµï¹¥¤¤Ë¤Ï´Ñ·à°ÕÍß¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ÃËÀºî²È¡Ê¶¶ÄÞ¡Ë¤È¤½¤ÎºÊ¡Ê¼ãÂ¼¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¬£²¿Í¤¤¤ë·ëº§£µ£°Ç¯¤ÎÏ·É×ÉØ¤Î²ÈÄí¤Ë¥Ê¥¾¤òÍ¿¤¨¤ë½÷À¤ò±é¤¸¤ë¡£ÆñÌò¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¤È¤Æ¤â¼ê¤´¤ï¤¤Ìò¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ÎÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£·Î¸Å¾ì¤Çµ¤¤Å¤¯¤È´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤À¤ó¤Î¿ôÇÜ¤ÎÎÏ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¶¶ÄÞ¤È¤Ï°Õ³°¤Ë¤â½é´é¹ç¤ï¤»¡£¡Ö¤¹¤´¤¤Êý¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÁ´¤¯»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ìò¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤µ¤ì¤ë¡£¼Çµï¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¿ÍÆÁ¤¬¤¢¤ê¡¢ºßÃÄÃæ¤«¤éÃËÌò¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿±éµ»¹ª¼Ô¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¬ÀèÇÚÌò¼Ô¤Î±éµ»¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¼«Á³¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î»Ñ¤«¤é¤â·õ¤Î¿ÍÊÁ¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï·ÝÇ½À¸³è£µ£°¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢»ä¼«¿È¤Ë²¿¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¿ô»úÅª¤Ê°Õ¼±¤Ï¤µ¤Û¤É¤Ê¤¯¤Æ¡×¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤È¤¤¤¦¼õ¤±»ß¤áÊý¤ò¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÇ¯·î¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¤¤¤ë¡£¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¡£²¿¤è¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼þÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤Þ¤âÊõÄÍ»þÂå¤Ë³Ø¤ó¤ÇÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë²»³Ú³Ø¹»¤Ç¤Î£²Ç¯´Ö¡£¤ß¤Ã¤Á¤ê¤¢¤é¤æ¤ë·Ý»ö¤ò³Ø¤Ö¡£¡Ö¤Õ¤À¤ó»È¤ï¤Ê¤¤³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤¹¤ëÌò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊõÄÍ¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿°ú¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£¼«¿È¤¬¼Çµï¤ò°¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î·àÃÄ¤Ç¡Ö³§¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Âé¸ï¡Ê¤À¤¤¤´¡ËÌ£¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡£Âî±Û¤·¤¿±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌò¤Î¿¼Ê¥¡Ê¤·¤ó¤¨¤ó¡Ë¤òÄÉ¤¤µá¤áÂ³¤±¤ë¡££±£²·î£²£±Æü¤Þ¤Ç¡£¡ÊÆâÌî¡¡¾®É´Èþ¡Ë