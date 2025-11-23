¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¥Í¥Ã¥È¤Ç»¿ÈÝ¡Ö¼«Ì±°µ¾¡¤ÏÀµÄ¾·ù¡×¡ÖÍÇ½¤Ê³ÕÎ½¡×Ê¸½Õ¤Î½°±¡Áª´°Á´Í½Â¬¤ËÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬Ê®½Ð¡Ö²áÈ¾¿ôÄ¶¤¨¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡Ö¼«Ì±ÈùÁý¤¯¤é¤¤¤Ç¡×¹â»Ô¼óÁê¿Íµ¤¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â
¡¡¶Ã°Û¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤¬Â³¤¯¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¡£¥µ¥Ê¥¨¥Ö¡¼¥à¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤ëº£¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï½°µÄ±¡¤Î¡È1·î²ò»¶ÏÀ¡É¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¡¢À¯¼£¹Êó¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½êÂåÉ½¤Îµ×ÊÝÅÄÀµ»Ö»á¤È¤È¤â¤Ë¡Ø½°±¡Áª¡ÖÁ´289Áªµó¶è¡×´°Á´Í½Â¬¡Ù¤ò¶ÛµÞ¼Â»Ü¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Á°²ó¤Î191µÄÀÊ¤«¤é40µÄÀÊ°Ê¾åÁý²Ã¤·¡¢Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¡Ê233µÄÀÊ¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡Ö°µ¾¡¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½¿¦ÉûÂç¿Ã17Ì¾¤Î¤¦¤Á7Ì¾¤¬¤ä¤äÎôÀª¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤¬È×ÀÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼Â¾ð¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹â»Ù»ýÎ¨¤ò¸Ø¤ë¹â»Ô¼óÁê¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡ÖÂ¾ÌîÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬Áý¤¨¤¿Êý¤¬¡Ä¡×
¡¡¼«Ì±°µ¾¡¤ÎÁªµóÍ½Â¬¤ò¼õ¤±¡¢Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯¸¢¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯¼£¿®¾ò¤ÈÍÇ½¤Ê³ÕÎ½¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤è¤ê¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸ºÀÇÀ¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÀ¯¸¢²½¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö1·î²ò»¶¤Ï·ÐºÑÂÐºö¤ÎÄÄÉå¤µ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢²áÈ¾¿ôÄ¶¤¨¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡£¡Ö¼«Ì±°µ¾¡¤ÏÀµÄ¾·ù¡×¡Ö¼«Ì±ÈùÁý¤¯¤é¤¤¤ÇÂ¾ÌîÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬Áý¤¨¤¿Êý¤¬¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¬¤±¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±°µ¾¡¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿Ê¸½Õ¤ÎÁªµóÍ½Â¬¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¼«Ì±°Ê³°¤ÎÌîÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¡¢³ÆÁªµó¶è¤Ç¤Î¾¡ÇÔ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½Â¬¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÁªµó¶è¤òÌÖÍå¤·¤¿¡Ö½°±¡Áª289Áªµó¶è´°Á´Í½Â¬¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤è¤ë¾Ü¤·¤¤²òÀâ¡Ö¡È1·î²ò»¶¡ÉµÞÉâ¾å¡¡½°±¡Áª¡ØÅöÍîÍ½Â¬¥ê¥¹¥È¡Ù¤òÅ°Äì²òÀâ¡×¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë