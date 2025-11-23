¡Øº£Ìë¤Î¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¼ÇµïÄ®¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè45²ó¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹Ì½ñÆ²¤ÇËÜ¤ò½ñ¤«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡¢½ÙÉÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÄç°ì¡Ê°æ¾åË§Íº¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤¬¸½¤ì¤ë¡£Äç°ì¤Ï¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁêÎÉÂü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸»Æâ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¼Çò¡Ê»³ÃæÁï¡Ë¤äÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡¢½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë¤é¤È²ñ¤¤¡¢¸»Æâ¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡Ä¡£°ìÊý¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÏµÈ¸¶¤Ç¡¢ËÜ²°¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÉ¼ê¤ËÍ·¤ó¤À½ç¤Ë»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤È¹ë¸ì¤·ºÂÉß¤Ç»æ²Ö¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤é¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢ÐúÑ´¹¥¤¤ÎÂçÌ¾¤Ø¤ÎµØÆ¤¤Á¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¡£¼ÇµïÄ®¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏÌò¼Ô¤¬ÄÌ¤ê¤ÇÁíÍÙ¤ê¤ò¤¹¤ë¡ÖÁ¾²æº×¡×¤ò¤ä¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢Ìò¼Ô¤ÎÁÇ¤Î´é¤ò¼Ì¤·¤¿Ìò¼Ô³¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤ä´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£°ìÊý¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î³¨¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤ËÜ²°¤Ë¡¢²×Î©¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹Ì½ñÆ²¤ÇËÜ¤ò½ñ¤«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡¢½ÙÉÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÄç°ì¡Ê°æ¾åË§Íº¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤¬¸½¤ì¤ë¡£Äç°ì¤Ï¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁêÎÉÂü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸»Æâ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¼Çò¡Ê»³ÃæÁï¡Ë¤äÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡¢½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë¤é¤È²ñ¤¤¡¢¸»Æâ¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡Ä¡£°ìÊý¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÏµÈ¸¶¤Ç¡¢ËÜ²°¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÉ¼ê¤ËÍ·¤ó¤À½ç¤Ë»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤È¹ë¸ì¤·ºÂÉß¤Ç»æ²Ö¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£