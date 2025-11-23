»³ÅÄ¾¡¸Ê¡¢´ÔÎñ¤Ç¡ØSASUKE¡Ù¤ËÄ©¤à¡¡¡ÈÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³»Ñ¡É¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¥¯¥ê¥¢¤Ê¤ë¤«
¡¡¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¡¢12·î24Æü¤È25Æü¤Î2ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î2Æü´Ö¤ò»È¤Ã¤¿·×8»þ´Ö¤ÎÂçµ¬ÌÏÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¡É»³ÅÄ¾¡¸Ê¤À¡£º£Âç²ñ¤Ï»³ÅÄ¤¬´ÔÎñ¤ÇÄ©¤àÀáÌÜ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈÖÁÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯SASUKE¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â´°Á´À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÄï»Ò¤¿¤Á¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡ÈÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¡É¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿Äï»Ò¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¡¢»³ÅÄ¤Ï1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÈÂç²ñ»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¥¯¥ê¥¢¡É¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂçÉý¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£¡ØKUNOICHI¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¥¨¥ê¥¢¡¦¥×¥ê¥º¥à¥·¡¼¥½¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¡¢¥Ä¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¤Ê¤É¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤ëÆñÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡£»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¤ÃÎ¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸½ÌòÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ë¾å½é¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¾ÜºÙ¤Ï11·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØKUNOICHI¡Ù¤Ç½ç¼¡ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ÅÄ°Ê³°¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£À»¤Ê¤ëÌë¤Ë´°Á´À©ÇÆ¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ»³ÅÄ¤Î´ÔÎñÄ©Àï¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏËÜÈÖ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
