TBS±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¡¢¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¤Î»ºµÙÆþ¤ê¤Ç¡Ö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¡¡À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×ÂåÂÇ½Ð±é¤òÊó¹ð
TBS¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ºµÙÆþ¤ê¤¹¤ëÆ±¶É¤Î¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¡Ê29¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¡¡À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ÎÌÚÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
±§²ì¿À¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»ºµÙ¤Î¤¿¤á¡¢Íè½µ¤«¤é¡Ø¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¡¡À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡ÙÌÚÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÂåÂÇ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¶áÆ£¥¢¥Ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âºÜ¤»¤é¤ì¡Ö²Æ»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¿ÈÂÎ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Í¡£²Æ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤!¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¶áÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢º£·î13Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈÆâ¤ÇÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢26Æü¤«¤é»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¡¼¤µ¤ó¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤!¡×¡Ö¥á¥°¥¥¤«¤Ê¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£