¡Ö²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¡×43ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡È¤³¤Ã¤¯¤ê¥«¥é¡Ý¡É¥Í¥¤¥ë¸ø³«¤Ë¡Ö¼ê¤¬åºÎï¡×£±ºÐ¼¡½÷¤È¤Î£²¥·¥ç¤â
¥¿¥ì¥ó¥È°Â¤á¤°¤ß¡Ê43¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
°Â¤Ï¡Öº£Æü¤â´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖºÇ¶á¤Î¿§¡¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡Ö¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¼Ì¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¼¡½÷¤È³¨ËÜ¤òÆÉ¤à¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢»®¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ó¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òºÜ¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö#¤³¤Ã¤¯¤ê¥«¥é¡¼¤È¤Î¤³¤È¡×¤ÈÊäÂ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö#É÷¼Ù¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¡#ÂÎÄ´´ÉÍýµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö#³§¤µ¤ó¤âÃÈ¤«¤¯¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¡×¡Ö¼ê¤¬åºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£