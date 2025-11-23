¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¡×Åìµþ¥¿¥ï¡¼²¼¤òÊâ¤¯»Ñ¤Ë¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÎ¾Êýµ±¤¤¤Æ¤ë¡×
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤È¼Ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î´é¤ò±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î²¼¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤µ¤¢¡¢12·î¤Ï¹¹¤Ë¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤À!¡×¤È¤·¡Ö¿´¿È¶¦¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÈÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡¡Î¾Êýµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£