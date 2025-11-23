µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¡È¤ªº×¤ê¡É»²²ÃÊó¹ð¡¡¹ßÎ×¾ì½ê¤ËÈ¿¶Á¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤©¡Á¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢NHKÌë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢·î¡ÁÌÚ¡¡¸å10¡§45¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡ÉÌÀ¸åÆü¤«¤éÂè4½µÌÜ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¼·Í¼º×¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÆü¤Ï¸¶ºî¤Î¿¿Â¤ÀèÀ¸¤ä¡¢µÓËÜ¤ÎÊÆÆâ»³ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡¢°¤º´¥öÃ«¤Ë½»¤àÍ§Ã£¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾®ÎÓÁïÈþ¤µ¤ó¤Þ¤ÇÍè¤Æ²¼¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤Ç¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¥ê¥¢¥ë°¤º´¥öÃ«¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÃæ¤Î»£±Æ¡¢°¤º´¥öÃ«¤Î³¹¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄº¤´¶¼Õ´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¹¬¤»´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¡£¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥ê¥¢¥ë°¤º´¥öÃ«º×¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê°¤º´¥öÃ«¤ËµÈ²¬½÷»Ë¹ßÎ×!!´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤©¡Á¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¤º´¥öÃ«¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«±ØÅÌÊâ20Ê¬¤ÎÊ¿²°¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆü¾ï·Ï¥É¥é¥Þ¡£29ºÐ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¢Äê¿¦¤Ê¤·¡¢Îø¿Í¤Ê¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡©¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¡¢¤ªµ¤³Ú¤Ê¼«Í³¿Í¡¦À¸ÅÄ¥Ò¥í¥È¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¡£¿ÍÊÁ¤Î¤è¤µ¤À¤±¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¦ÏÂÅÄ¤Ï¤Ê¤¨¡Êº¬´ßµ¨°á¡Ë¤«¤é¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÊ¿²°¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»³·Á¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿18ºÐ¤Î¤¤¤È¤³¡¦¾®ÎÓ¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÀ¸¤¤Å¤é¤¤¡ÈÇº¤ß¡É¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£µÈ²¬¤ÏÎ©²Ö¤è¤â¤®Ìò¡£
