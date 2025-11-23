¡Ú´ÚÎ®¡ÛStray Kids¡¡¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDO IT¡×È¯ÇäÁ°¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¡Ö100Ëü²ó¡×
¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍ½Ãû¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖStray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¡×¤¬¡¢Spotify¤Ç¿·¤·¤¤µÏ¿¤òÎ©¤Æ¤¿¡£21Æü¤Ë¡ÖSKZ IT TAPE¡×¤Î¡ÖDO IT¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢È¯ÇäÁ°¤Î¥×¥ê¥»¡¼¥Ö¡Ê»öÁ°ÊÝÂ¸¡Ë¿ô¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¡ÖSpotify¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¤Ç¡¢100Ëü²ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏK¡ÝPOP¥¢¥ë¥Ð¥à½é¤ÎµÏ¿¡£À¤³¦Åª¤Ë¤â¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¡ÖThe Life of a Showgirl¡×¡¢¥Æ¡¼¥à¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥é¤Î¡ÖDeadbeat¡×¤ËÂ³¤¡¢ÎòÂå3ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢TV¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï22Æü¡Ö¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Spotify¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥×¥ê¥»¡¼¥Ö¿ô¤ò´ð½à¤Ë½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤ë¡Ø¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×10¡Ù¤Ç3½µÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£5ÆüÉÕ¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç½é¤á¤Æ1°Ì¤òÃ£À®¤·¡¢K¡ÝPOP¥¢¥ë¥Ð¥à½é¤ÎÀ®²Ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢19ÆüÉÕ¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤ê¡¢È¯ÇäÄ¾Á°¤Ë¶½¹Ô¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò°ìÁØ°ú¤¾å¤²¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖSKZ IT TAPE¡×¤Ï¡¢Stray Kids¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤Ç®¤¯¤Æ³Î¼Â¤Ê¥à¡¼¥É¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Î¡ÖDO IT¡×¤Ï¡¢¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÃÎ¤é¤»¤ë½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢·×5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡Ö3RACHA¡×¤ÎBang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢Changbin¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡Ë¡¢HAN¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¤¬Á´¶Êºî¶È¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£