¡ÖÉ×ÉØ·ö²Þ¤Ê¤ó¤ÆÌµ±ï¡×¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
É×ÉØ·ö²Þ¤Ê¤ó¤ÆÌµ±ï¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä
°é»ù¤Ë¤â²È»ö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÉ×¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤È¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó·ö²Þ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢É×¤Î»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¾õÂÖ¤Î¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤ºÈè¤ì¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤ËÉ×¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ãÌ³¤ÎÉ×¤Ï°é»ù¤ä²È»ö¤Ë¥Îー¥¿¥Ã¥Á¡£ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿Í¼¿©¤Ë¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢²È»ö¤¬»Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤¬¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ²È»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤º¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢É×¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Çµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
É×¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢É×¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É×¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤ò¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬²È»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼ä¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·îÆü¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
Èë¤±¤Ä¤Ï¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¹ç¤¤¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢½é¿´¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ½¤ï¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¤Îå«¤Ï¤è¤ê¿¼¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤â°é»ù¤âÂçÊÑ¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤Î¤¬¤¹¤Æ¤¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤·¤â¡¢ºÇ¶á¥Ñー¥È¥Êー¤È²ñÏÃ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤äÆü¡¹¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É×ÉØ±ßËþ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î²ÝÂê¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
