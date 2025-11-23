¿ô»ú¤Ç¸«¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÄÍè¾ì¼Ô¿ô¡¦³°¹ñ¿Í¤Î³ä¹ç¡¦Ãæ±ûÀþ¤ÎÍøÍÑ¡¢¤É¤ì¤âÁÛÄê³°¤Î·ë²Ì¤Ë
¡¡ÊÄËë¤«¤é£±¤«·î¤¬²á¤®¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¿ô¤ä³°¹ñ¿Í¤Î³ä¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢±¿±Ä¼çÂÎ¤ÎÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤ÎÁÛÄê¤È¤Ï³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËüÇî¤¬»Ä¤·¤¿¿ô»ú¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï¶¹¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡ËüÇî¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Ç£²£µ£µ£·Ëü£¸£¹£¸£¶¿Í¡££²£°£°£µÇ¯°¦ÃÎËüÇî¤Î£²£²£°£´Ëü£¹£µ£´£´¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¬ËüÇî¶¨²ñ¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿£²£¸£²£°Ëü¿Í¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÛÄê¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î²áµî¤ÎÇîÍ÷²ñ¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²£°£°£°Ç¯Âå¤Î£µ²ó¤ÎËüÇî¤Ç¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï£±£°Ç¯¤Î¾å³¤ËüÇî¤À¤±¡£¶¨²ñÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÃ£À®¤¬Æñ¤·¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¾å¤ÇÀ©Ìó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î¶¹¤µ¤À¡£¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤Î²ñ¾ìÌÌÀÑ¤Ï£±£µ£µ¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢°¦ÃÎËüÇî¤Î£±£·£³¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ä£±£¹£·£°Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î£³£³£°¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤è¤ê¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¸£²£°Ëü¿Í¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤Ï£±Æü£±£µËü¿Í¤ÎÍè¾ì¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°Ëü¿ÍÂæÁ°È¾¤À¤Ã¤¿£µ·î²¼½Ü¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¡¢£´»þ´ÖÂÔ¤Á¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ïº®»¨¤¬·ù¤ï¤ì¡¢µÒÂ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Ê£»¨¤ÊÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤ÏÍè¾ì¼ÔÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³°¹ñ¿Í¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î²áµî¤ÎÇîÍ÷²ñ¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é£±£²¡¦£´¡ó¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬¤Î£¶¡¦£±¡ó¡Ê£¹·î£±£²Æü»þÅÀ¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶°ìÉ×¡¦¶áµ¦Âç¶µ¼ø¡Ê´Ñ¸÷¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËüÇî¤ÎÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡£¶·î¤ËÎ¹¹Ô¤ÇÂçºå¤òÌó£±½µ´ÖË¬¤ì¤¿ÂæÏÑ¿Í¤Î¼ÕÂ¶²¸¤µ¤ó¡Ê£³£±¡Ë¤ÏÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤ËËüÇî¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢Âçºå»Ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê£Õ£Ó£Ê¡Ë¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¡ÖÃ»´üÂÚºß¤Ç»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¡¢´Ý°ìÆü²ñ¾ì¤Ë¤¤¤Æ²¿¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ñÆâ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ï¡¢¶áµ¦¡Ê»°½Å¤ò´Þ¤à£²ÉÜ£µ¸©¡Ë¤«¤é¤¬£¶£·¡¦£±¡ó¤òÀê¤á¡¢´ØÅì¤Ï£±£¶¡¦£´¡ó¡¢Ãæ¹ñ¤Ï£²¡¦£´¡ó¡¢»Í¹ñ¤Ï£±¡¦£´¡ó¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£°¦ÃÎËüÇî¤Ç¤â¡¢³«ºÅÃÏ¤Î°¦ÃÎ¸©¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë´ôÉì¡¢»°½Å¡¢ÀÅ²¬¤Î·×£´¸©¤Ç£µ£¸¡¦£±¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬ËüÇî¤ò»Ù¤¨¤ë¾õ¶·¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥É¤Ï¿¤Ó¤º
¡¡Íè¾ì¼Ô¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ï¡¢Åì¥²¡¼¥È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤¬£·£³¡¦£µ¡ó¤È°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢ÁÛÄê¤Î£µ£¸¡¦£¶¡ó¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÁÛÄê¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°¦ÃÎËüÇî¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ±ûÀþÍøÍÑ¤ÎÊÐ¤ê¤Ï¡¢Åì¥²¡¼¥È¤¬º®»¨¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËüÇî¶¨²ñ¤Ï¡¢¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ²ñ¾ì¤Ø¥Ð¥¹¤Ç¸þ¤«¤¦¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¢¥ó¥É¥é¥¤¥É¡×¤òÃÍ²¼¤²¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¾¥²¡¼¥È¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ô»ú¤Ï²ñ´üÃæ¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤ÎÃ¸ÃæÂÙÍº¸òÄÌ¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÍ¢Á÷ÎÏ¤Ï¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î£±Âæ£µ£°¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ±ûÀþ¤Ï£±Îó¼Ö£±£°£°£°¿Í°Ê¾å¡£Íè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÄê¤Î¥À¥¤¥ä¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ëÅ´Æ»¤ÎÊý¤¬°Â¤¯¤ÆÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£