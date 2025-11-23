»ÒÏ¢¤ì¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÈ¢º¬Æ½¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í·¶ñ¤Î¤¢¤ë¹¾ì¤äÂÎ¸³·¿»ÜÀß¡¢ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ìÆüÃæËþµÊ¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10¡Á11Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²¹Àô³¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤³¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö°²¥Î¸Ð¤äÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢Å¸Ë¾Âæ¤ä·Ú¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤¬¼«Á³¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶âÂÀÏº¤ÎÁü¤äÅ¸¼¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÈËÁ¸±¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬Ë°¤¤Ê¤¤¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¼øÆý¼¼¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¤ä¶âÂÀÏº¥ß¥ë¥¯¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¹¤¤¼ÇÀ¸¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦É²¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§È¢º¬Æ½¡ÊÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¡Ë¡¿87É¼¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÀÅ²¬¸©¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¶ÌÜ¡¢°²¥Î¸Ð¤ÎÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£¸Ð¤ò¸«²¼¤í¤¹¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤â¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¡¢µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¹¤¬¤ëÀä·Ê¤Ï»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¡£È¢º¬´Ñ¸÷¤Î¥ë¡¼¥È¾å¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ËÆ¦¤äÀÅ²¬¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÅÚ»ºÁª¤Ó¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
2位:箱根峠(箱根町箱根峠)・87票神奈川県と静岡県のちょうど境目、芦ノ湖の西側に位置する道の駅です。湖を見下ろすロケーションがとてもぜいたくで、休憩スペースから眺める絶景は思わず写真を撮りたくなるほどの美しさ。箱根観光のルート上にあるため立ち寄りやすく、ドライブの途中でほっと一息つきたい時にも便利なスポットです。館内には、箱根だけでなく伊豆や静岡エリアの名産品やスイーツがそろっていて、お土産選びも楽しめます。
1°Ì¡§ÂÊÁ¡¦¶âÂÀÏº¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡ÊÆîÂÊÁ»Ô¡Ë¡¿88É¼Æ¸ÏÃ¡Ø¶âÂÀÏº¡Ù¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£ÆîÂÊÁ»Ô¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¶âÂÀÏº¤ÎÊª¸ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£ÃÏ¸µ¤ÇºÎ¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢ÂÊÁÃã¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤ä¤´ÈÓ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎµÙ·Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤è¤¯³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤äÅÚÃÏ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1位:足柄・金太郎のふるさと(南足柄市)・88票童話『金太郎』ゆかりの地にある、遊び心ある道の駅です。南足柄市にあるこの施設は、金太郎の物語をテーマにしたスポット。地元で採れた新鮮な野菜や果物、足柄茶を使ったお菓子やご飯が楽しめるフードコートもあって、ドライブの休憩にぴったり。さらに、地域の文化に触れられる体験イベントや、子ども向けワークショップがよく開かれており、遊びながら自然や土地のことを知れるため、家族みんなでゆっくり過ごしたくなる場所として支持されています。
