¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëC¤ÎÊ¿²Ï¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¡¡¸ÅÁã¡¦Ä®ÅÄ¤ÎÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤ËÂ³¤¯
¡¡¡þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡¡¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëC3¡½0¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡±Ñ¹ñ¡¦¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡Ë
¡¡8°Ì¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤ÎFWÊ¿²ÏÍª¡Ê24¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿18°Ì¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼Àï¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2¡½0¤Î¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢10Ê¬¸å¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÌ£Êý¤¬½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢Áê¼êGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤Æ±¦Â¤Ç¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï8·î12Æü¤Î¥ê¡¼¥°ÇÕ1²óÀï¥ß¥ë¥È¥ó¥¡¼¥ó¥ºÀï°ÊÍè¤Î2ÅÀÌÜ¡£ÆüËÜ¤ÇÅ·¹ÄÇÕ½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¸ÅÁã¤ÎÄ®ÅÄ¤ËÂ³¤¯³èÌö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ç»ÃÄê4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡¡