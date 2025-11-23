ºò²Æ²ÃÆþ¤«¤é±É´§¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÊó¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¢Ä®ÅÄMFÁêÇÏÍ¦µª¤¬³ú¤ß¤·¤á¤ë¼«¿È2¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë
[11.22 Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ 3-1 ¿À¸Í ¹ñÎ©]
¡¡ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ÇÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢MFÁêÇÏÍ¦µª¤Ï¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¡¢¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿»×¤¤¤ò¡ÖºÇ¹â¤Ã¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÌ£¤ò¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÂ®¹¶¤òÄÀ¤á¤¿¡£1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾32Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤«¤éÁê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤Î·ä´Ö¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤Î¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤ë¡£È¿±þ¤·¤¿ÁêÇÏ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¡¢±¦Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤ÆPAÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÂ®¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢(GKÁ°ÀîÂãÌé¤¬)µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿¡×¡£³Î¼Â¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÁêÇÏ¤Ï½Ö»þ¤ËÊÌ¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¡£º¸Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÉâ¤«¤»¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿GKÁ°Àî¤ò¤«¤ï¤¹¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ø¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¥Ã¥×¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¶ù¤Ã¤³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÇÏ¤Î2ÅÀÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¡£¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤ÏFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ËÂ³¤¯¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¡£ÁêÇÏ¤Ï¡Ö(¹õÅÄ¹ä)´ÆÆÄ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢3ÅÀÌÜ¤ÎæÆÂÀ¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2021¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â2¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤éJ¥ê¡¼¥°¤ÈACL¤È¿§¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥«¥µ¥Ô¥¢¤Ç¤Î1Ç¯È¾¤ò½ª¤¨¡¢Ì¾¸Å²°¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢24Ç¯²Æ¤ËÄ®ÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£Æ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿Ãæ»³ÍºÂÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä®ÅÄ¤ËËÜ¾ì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÃíÆþ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÈÍºÂÀ¤Ï¶¯²½ÉôÄ¹¤Î¸¶(Ì÷)¤µ¤ó¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤ò¤É¤ó¤É¤óÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦Íê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¯ÎÏ¤Ê¸Ä¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢Å·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼Â¤ê¤òÆÀ¤¿¡£ÁêÇÏ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÇ¯´Ö¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÊó¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì³Ú¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿´î¤Ó¤ò¡¢²þ¤á¤Æ³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
Å·¹ÄÇÕ ·è¾¡— Å·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ (@jfa_tennouhai) November 22, 2025
¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ëÄÉ²ÃÅÀ⚽#ÁêÇÏÍ¦µª Áª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´î¤Ó¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¤«¤é
#jfa #Å·¹ÄÇÕ#Å·¹ÄÇÕ_Ä®ÅÄ¿À¸Í pic.twitter.com/jU1fIGJIXv