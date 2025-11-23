¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Û¹¥¤¤Ê¿§¤Ï¤É¤ì¡©Åú¤¨¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆó½Å¿Í³ÊÅÙ¡×
Q¡§¤³¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤Ê¿§¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©
A¡§Çò
B¡§ÎÐ
C¡§¹õ
D¡§Åí¿§
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤µ¤Ã¤½¤¯·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤³¤Î¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆó½Å¿Í³ÊÅÙ¡×
¿§¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£Ä¾´¶¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿§¤¬¹¥¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¿§¤¬¤É¤ì¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆó½Å¿Í³ÊÅÙ¡×¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
A¡§Çò¡ÄÆó½Å¿Í³ÊÅÙ10¡ó
Çò¤¬¹¥¤¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÄ¾¤ÇÎ¢É½¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤ò±£¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤Ë½Ð¤¹ÀµÄ¾¼Ô¡£¼þ°Ï¤«¤é¤â¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¿¼Â¤¹¤®¤Æ¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤È¤¤Ë¤ÏËÜ²»¤ò±£¤·¤Æµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¾¯¤·¤Î²¾ÌÌ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
B¡§ÎÐ¡ÄÆó½Å¿Í³ÊÅÙ30¡ó
ÎÐ¤¬¹¥¤¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀµÄ¾¤ÇÀ¿¼Â¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å¼ê¤Ë¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¿ÍÁ°¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢ÆâÌÌ¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤ËÊª»ö¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Î»ý¤Á¼ç¡£Â¿¾¯¤Î±éµ»ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ë¤È¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£ËÜ²»¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¿´¤Î°ÂÄê¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
C¡§¹õ¡ÄÆó½Å¿Í³ÊÅÙ70¡ó
¹õ¤¬¹¥¤¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï´Ä¶¤äÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¡£¿Í¤¢¤¿¤ê¤¬¤è¤¯½ÀÆð¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÌÌ¤Ç¤Ï¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ä´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤òÆÉ¤à¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÊ¬¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò±£¤¹¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£ÌµÍý¤Ë¹ç¤ï¤»Â³¤±¤ë¤ÈÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤ÏËÜ²»¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÎ¢¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ëÍ¦µ¤¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
D¡§Åí¿§¡ÄÆó½Å¿Í³ÊÅÙ90¡ó
Åí¿§¤¬¹¥¤¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤ä¾ìÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«ºß¤Ë¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤½¤Î½ÀÆð¤µ¤ÏÉð´ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼þ°Ï¤Ë´°àú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤ë¤È¡¢¿´¤¬¤É¤³¤«¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¾ÌÌ¤ò³°¤¹»þ´Ö¤ò°Õ¼±Åª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¤ÁÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£