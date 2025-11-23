¡Ö¤ª¡¼¡£¤ª¡¼¡×¤Û¤ó¤ï¤«Èþ½÷¿ý»Î¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡¢À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Ê¤¤Ã¦ÎÏ·Ï¤Ê±þ±ç¥·¡¼¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¡Ö¤ª¡¼¡£¤ª¡¼¡×¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤½¤Î²£´é¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌþ¤ä¤·¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×11·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¹µ¼¼¤Ç±þ±ç¡£Â¾¥Á¡¼¥à¤Î¹µ¼¼¤Ç¤ÏÎÙ¤ÎÉô²°¤Þ¤Ç¶Á¤¯¤Û¤É¤ÎÂçÀ¼±ç¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÃç´Ö¤Î³èÌö¤òµ§¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃç´Ö¤Î³èÌö¤ò¤Û¤ó¤ï¤«¤È±þ±ç¤¹¤ë¹âµÜ¤Î²£´é
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«¤ì¤ÐÁ´¿È¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥Ü¥Ç¥£Ëã¿ý¡É¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤È¡¢¤É¤Á¤é¤Î³èÆ°¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¹âµÜ¡£Ëã¿ý¤Ç¤ÏÑÛ¡¹¤·¤¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ¤Ï¼Â¤Ë¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿¶õµ¤¤ò¼þ°Ï¤ËÉº¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹âµÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ìþ¤ä¤·¤òµá¤á¤Æ¥Ï¥°¤ËÍè¤ë½÷ÀÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¹âµÜ¤ÏÂè1»î¹ç¤òº´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤È2¿Í¤Ç´ÑÀï¡£³«»ÏÁá¡¹¡¢°ËÃ£¤¬¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤ÎËþ´Ó¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡Ö¤ª¡¼¡¢¤ª¡¼¡£Æî¤âÌò¡¼¡×¤È¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£·Ú¤¯Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¦ÎÏ·Ï¡£Æü¡¹¡¢·ãÀï¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹âµÜ¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
