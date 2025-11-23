COP30 ¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò ²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ï¸åÂà
¡¡µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¹ñÏ¢¤Î²ñµÄ¡ÖCOP30¡×¤Ï¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¹ñÏ¢¤Î²ñµÄ¡ÖCOP30¡×
¡¡22Æü¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ò»º¶È³×Ì¿Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.5ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ëÌÜÉ¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÄøÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ´ü¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»²²Ã¹ñ¤Î°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤ºµ½Ò¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²ñµÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ð¹ñÀ¤³¦2°Ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°Õ¸þ¤ÇÀ¯ÉÜÂåÉ½ÃÄ¤òÇÉ¸¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾å¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²¹ÃÈ²½¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬¸åÂà¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë