¥³¥ìºî¤Ã¤¿¿Í¤ËÇï¼ê¡ª¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½ÉÕ¡ª¥Ð¥Ã¥°¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤100¶ÑÊØÍø¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¥«¥Ð¡¼¡Ê£Â£Ë¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§28¡ß10cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4550480615356
±«¤ÎÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¥«¥Ð¡¼¡ª
±«¤ÎÆü¤ËÇº¤Þ¤·¤¤¤Î¤¬¡¢Ç¨¤ì¤¿»±¤Î°·¤¤ÌäÂê¡£ÆÃ¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤ò¤·¤Þ¤Ã¤ÆÅÅ¼Ö¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼þ°Ï¤òÇ¨¤é¤µ¤Ê¤¤¤«¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²¿¤«²ò·èºö¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¥«¥Ð¡¼¡ÊBK¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¥«¥Ð¡¼¼«ÂÎ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢100¶Ñ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¡£ÌµÃÏ¤ä¥Á¡¼¥×¤ÊÊÁ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Çµ¡Ç½À¤âËþÅÀ¤ÎÍ¥½¨¥«¥Ð¡¼
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¡Ç½À¤âÍ¥½¨¡£ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¿¥ª¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊµÛ¿åÉÛ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¨¤ì¤¿»±¤Î¤·¤º¤¯¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ÏL»ú¤ËÂç¤¤¯³«¤¯»ÅÍÍ¤Ç¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î´¥Áç¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¿å¤ò¤«¤±¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤â¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¡£
³°Â¦¤Þ¤Ç¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¼¾¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¾¯¤ÏÀ÷¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»±¤Î¿åµ¤¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¼ýÇ¼¤·¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¥ë¡¼¥×¤È¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤¬²÷Å¬¡£
»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥ë¡¼¥×¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤µ¤Ð¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÞ¤Ê±«¤Ë¤â¤¹¤°ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¥«¥Ð¡¼¡ÊBK¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¥«¥Ð¡¼¡£ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ê¤·¤ÎÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯11·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£