£´·î¤Ë£²¿ÍÂÎÀ©¤ÇºÆ»ÏÆ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¡¢¥®¥¿¡¼Àº¿À¼À´µ¤ËÂ³¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ÆÍÈ¯ÀÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉFANTASTIC¡þCIRCUS¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¤Ï¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈÀÐ·îÅØ¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¡¢ÆÍÈ¯ÀÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¤Ï¡ÖËÜÇ¯¤ËÆþ¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë»Ý¤Î¿½¹ð¤òËÜ¿Í¤è¤ê¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤áÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾åµ¤Î¿ÇÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï½èÊýÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢°å»Õ¤«¤é¡Ø²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î°ÂÀÅ¡Ù¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
º£¸å¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÐ·îËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤´õË¾¤â¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Íý²ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀÐ·î¤ÎÂÎÄ´¼¡Âè¤Ç¸ø±é¤ÎÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀèÆü¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÛÊÑ¤Ë¤ªµ¤¤Å¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
FANTASTIC¡þCIRCUS¤Ï¡¢97Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·05Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï»ÍÅ·²¦¡É¤Î°ì³Ñ¡¢FANATIC¡þCRISIS¡Ê¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¤Ã¤¿ÀÐ·îÅØ¡¢¥Ä¥¤¥ó¥®¥¿¡¼¤Îkazuya¤ÈSHUN¡¥¤¬¡¢22Ç¯¤ËÆ±¥Ð¥ó¥É¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤òÁ°¿È¤Ë¸½¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ë²þ¤á¡ÈÅ¾À¸¡É¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¡£¤¿¤À¡¢SHUN¡¥¤¬Àº¿À¼À´µ¤ò´µ¤¤¡¢24Ç¯¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±12·î¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯4·î29Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎSHUN.¤¬Àº¿À¼À´µ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢1Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤¬·Ð²á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°µÙ»ß¤«¤é¤â¤¹¤Ç¤ËÈ¾Ç¯¤¬²á¤®¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¤Ê¤ª¡¢SHUN.¤È¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢FANTASTIC¡þCIRCUS¤¬½êÂ°¤¹¤ëUNFIXED RECORDS¤Î´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢SHUN.¤Î¼Ò²ñÉüµ¢¤òº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢FANTASTIC¡þCIRCUS¤ÏÀÐ·î¤Èkazuya¤Î2Ì¾¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÐ·î¤Èkazuya¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£