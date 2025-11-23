¡Ú¥´¥ë¥Õ¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡ª¡ÛÊÝ²ÊÍÎ¤¤µ¤ó¡Ê1¡Ë¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¡×¡ÖÆ§¤à¤Ê¡×¡ÖÁö¤ë¤Ê¡×¡ÄÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î½é¥´¥ë¥Õ¤Ç¤·¤¿
¡¡ÊÝ²ÊÍÎ¤¤µ¤ó¡ÊÌ´¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¡Ë#1
¡¡ºÇ½é¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÊÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤«¤é¡Ë¾åµþ¤·¤Æ¤¹¤°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£27ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£1·î4Æü¤«5Æü¤ËÅìµþ¤ËÍè¤Æ¡¢¤¢¤ëºî¶Ê²È¤ÎÀèÀ¸¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤¬¤¢¤ë¤«¤é·¯¤âÍè¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤µ¤¨¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥«¡¼¥È¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤óÂß¤·¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÂÇ¤Ä¤È¤¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¡×¡Ö¥é¥¤¥ó¤ÏÆ§¤à¤Ê¡×¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤ÏÁö¤ë¤Ê¡×¤È¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ñ¥ë¥¢¤ä¥ï¥¤¥ì¥¢¡¢¥«¥¢¥Ê¥Ñ¥ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥×¥ì¡¼¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥Á¥ç¥¦¥Á¥ç¤Î¥í¥´¡Ê¥«¥Ñ¥ë¥¢¡Ë¤È¤«¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¡Ê¥ï¥¤¥ì¥¢¡Ë¤È¤«¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥¢¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡1993Ç¯¤Ë¡Ö¿ÀÌµ·î¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ»öÌ³½ê¤òÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢±Ä¶È¤ÇÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÀþ¤Þ¤ï¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤ÇË»¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿·¿Í¤¬¥´¥ë¥Õ¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡10Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¡¢»þ¡¹¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÇ´ÖÈÄ¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¹øÄË¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¸åÈ¾¤ËÈè¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¥À¥Õ¤ê»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹ø¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹øÄË¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄË¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ôÇ¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¡¡¤¦¤Á¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÌ´¥°¥ë¡¼¥×ÀÐÅÄ½Å×¢»á¡Ë¤âÀÎ¤Ï¥´¥ë¥Õ¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤âº£¤Ï»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¥´¥ë¥Õ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ß¥¨¥³¥¦¥¨¥µ¥³¤µ¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊMUSPORTS,NoisyNoisybymiekouesako¡Ë¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¿§¹ç¤¤¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡£Ãå¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤¡ÈÅìµþ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡ÉÅì¤Æ¤ëÈþ¤µ¤ó¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¡ÊBS¥Æ¥ìÅì¡È¥´¥ë¥Õ¸òÍ·¾¶¡É2025Ç¯7·î¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¡ÊMC¤ÎÅÄÂ¼¾°Ç·¥×¥í¡Ë¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¡¢»Ø¤¬¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ö¤âÃËÀÍÑ¤Ç¤¹¡£½÷ÀÍÑ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°®¤ë¤È»Ø¤¬Í¾¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤òÂÀ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡15Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡¢¸Å¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤´É×ÉØ¤¬¿·¤·¤¤¥»¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤òº£¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£=¤³¤Î¹à¤Ä¤Å¤¯
¡¡¡ÊÀ¶Î®¼Ë¡¦¾®Àî½ß»Ò¡Ë