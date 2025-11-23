°Ý¿·¤Î¡È¸ø¶âÎ®ÍÑµ¿ÏÇ¡É¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤»ö¾ð¡ÄÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤ËÂ³¤¡¢º£ÅÙ¤Ï¹âÌÚ²ÂÊÝÎ¤ÁíÌ³²ñÄ¹
¡Ú±ÊÅÄÄ®ÈÖ³°ÃÏ¡Û#53
¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡×¤È¶¶²¼Å°»á¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡È°Ý¿·Ã¡¤¡É¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬´î¤Ö¹½¿Þ
¡¡¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»æ¡ÖÀÖ´ú¡×¤¬¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡È°Ý¿·Ã¡¤¡É¤À¡£Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¼¡¤Ê¤ëÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆ±ÅÞÁíÌ³²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹âÌÚ²ÂÊÝÎ¤»²±¡µÄ°÷¡Ê53=ÂçºåÉÜÁªµó¶è¡Ë¡£ÆüÍËÈÇÀÖ´ú¡ÊÅÅ»ÒÈÇ11·î23Æü¹æ¡Ë¤Ï¡¢Æ±µÄ°÷¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤¬´Ø·¸¤¹¤ë3Ë¡¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ù½Ð¤·¤¿²ÈÄÂ¤ä¥ê¡¼¥¹ÎÁ¤Ê¤ÉÌó2700Ëü±ß¤ò¸ø¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âË¡¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ó¥ß¥ç¡¼¡£
¡ÖÆ£ÅÄÂåÉ½¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Èë½ñ¤â·ó¿¦ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ù½Ð¤½¤Î¤â¤Î¤Ë°ãË¡À¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éµ¿ÏÇ¤È¤·¤ÆÁû¤°¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÀÖ´ú¤â°ÕÃÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ú¤Ã¹þ¤ß¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é°Ý¿·¤Î½êÂ°µÄ°÷Á´°÷¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¹âÌÚµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÖ´úÊÔ½¸Éô¤ËÊÌ·ï¤Ç¿â¤ì¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¤Ç¡¢ÌÜ²¼Âè2ÃÆ¤ò»Å¹þ¤ßÃæ¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÉÔ¾Í»ö¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤°Ý¿·¤Î²áµî¤È¥«¥Í¤ò¤Û¤¸¤¯¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥¿¤ÊÅ´Ë¤¤â¿ô·â¤Á¤ã°ìÈ¯¤¯¤é¤¤¤ÏÅª¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½êÂÓ¤Î³ä¤Ë¡¢°Ý¿·¤Ï¤Ê¤¼¤³¤¦¤â¡È¸ø¶âÎ®ÍÑµ¿ÏÇ¡É¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡Ö²ñ¿©Èñ¤Ï1¿Í5000±ß¤Þ¤Ç¡×¤¬¥¦¥éÌÜ¤Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â°Ý¿·¤Î¾ì¹ç¡¢¡È¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡É¤È¾Î¤·¤ÆµÄ°÷ºÐÈñ3³ä¥«¥Ã¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢2014Ç¯¤«¤é¤ÏºÐÈñ¤Î2³ä¤ò¼«¼ç¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¤Ë´óÉÕ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÀ¯¼£³èÆ°Èñ¤¬µÄ°÷¤ÎÌëÍ·¤Ó¤ËÈñ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤ÆÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÅÞ°÷Æ±»Î¤Î°û¿©Âå¤ò1¿Í¾å¸Â5000±ß¡×¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤ËÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¯¼£²È¤Î°û¿©¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê³Û¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¸Ä¡¹¤ÎµÄ°÷¡¢ÆÃ¤Ë»ÒÊ¬¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë´´ÉôÏ¢Ãæ¤ÏÉÔÂÊ¬¤ò¥è¥½¤ÇÇ±½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢¶ìÆù¤Îºö¤¬º£²ó¡¢ÀÖ´ú¤¬ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë°û¿©Âå¶â¤ÎÉÕ¤±²ó¤·¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿Æ±ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤Î¸µÈë½ñ¤ÎÏÃ¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñÌ±¥¦¥±¤òÁÀ¤Ã¤¿¡È¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡É¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²²á¤®¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀÖ´ú¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÏ¢Î©À¯¸¢¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï·è¤·¤Æ³Ú´Ñ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×--¡£
¡¡¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤Ï19Æü¤Î¹Ö±é¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËãÀ¸»á¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ç¶ì¶¤ËÎ©¤Ä¹â»Ô¼óÁê¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡¡ÊÆÃÌ¿µ¼ÔX¡Ë