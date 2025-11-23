SNS¤ÏµðÂç¤ÊÈîÎ¯¤á¡Ä¤è¤¦¤ä¤¯µÅ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿NÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»Ö¤ÎÂáÊá¡Ê¸µÌÚ¾»É§¡¿¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú½µ´©»ï¤«¤é¤ß¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¸åÂà¡×¡Û
Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ò"Ã´¤®½Ð¤·¤¿"¤È¤ä¤ê¶Ì¤Ë¡ÄÃæÅÄÆØÉ§¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÈÆ¨¤²¹ø¤ËÈãÈ½»¦Åþ
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ÏÊØ½ê¤ÎÍî½ñ¤¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆÃÞ»çÅ¯Ìé¤Ï¤³¤¦ÈãÈ½¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤¬²á¤®¡¢SNS¤ÏÈîÂç²½¤·Â³¤±¡ÖµðÂç¤ÊÈî¤À¤á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤¬¤Î¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼«Í³¤Ê¸ÀÏÀ¶õ´Ö¡×¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÉ¤à¤Ë´®¤¨¤Ê¤¤Æ¿Ì¾¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢àÐêø¶µ»Õ¤¿¤Á¤¬±£¤·»£¤ê¤·¤¿½÷»ù¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë½¹°¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ö¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢SNS¤Ï¶¯Îõ¤ÊÉå½¤òÊü¤ÄÈî¤À¤á¤È²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢2007Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¤Ð¤«¤ê¡¢¡ÖOhmyNews¡×ÆüËÜÈÇ¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿»ÔÌ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢¼«Í³ïèÃ£¤ÊµÄÏÀ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Þ¤Çº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢À¤³¦Åª¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¹ÀµµÁ¤¬»ñ¶âÄó¶¡¤·¤ÆÆüËÜÈÇ¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ä»±Û½ÓÂÀÏº¤¬½éÂå¤Ç¡¢»ä¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌµ»Ä¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¡È»ÔÌ±µ¼Ô¡É¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢°ìÅÙ½ñ¤¯¤È¤¹¤°¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡È»ÔÌ±µ¼Ô¡É¤¬½ñ¤¤¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦»×¤¦¡×¤ÈµÄÏÀ¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈðëîÃæ½ý¤È¤â»×¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¡¢½ñ¤¼ê¤Î°ÕÍß¤ò¼º¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£»ä¤Î¿Æ¤·¤¤²¿¿Í¤«¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬¹ó¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢Áá¡¹¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ì±Â²¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¸À¤¤¤ÃÊü¤·¡×¤Î¼«Í³¤ò¡Èëð²Î¡É¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¸À¤¤¤ÃÊü¤·¡×¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢À¯¼£²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ë¡£Áê¼ê¸õÊä¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ò¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯SNS¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Îº¬µò¤Î¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¸ÀÏÀ¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤¬È¼¤¦¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÈî¤À¤á¡×½»Ì±¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤´¤¯¤´¤¯¾¯¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡¢Àè¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºØÆ£¸µÉ§¤ò±þ±ç¤·¡¢¡ÖÆóÇÏÎÏÁªµó¡×¤Ê¤É¤È¼«¤é¤âÎ©¸õÊä¤·¤¿Î©²Ö¹§»ÖNHKÅÞÅÞ¼ó¤ò¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬¡Ö¸µ¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡×ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¡¢¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£
¡¡Î©²Ö¤Ï¿¿µ¶ÉÔ³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤Ç¸µ¸©µÄ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢Èà¤¬¼«»¦¤·¤¿¸å¤â¡¢¡ÖÌÀÆüÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµõµ¶¾ðÊó¤òSNS¤ÇÎ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î©²Ö¤ÏÊÌ·ï¤ÇÍºá¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¸½ºß¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£ºÆ¤ÓÍºá¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼Â·º¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢Î©²Ö¤Î¥¬¥»¾ðÊó¤ò¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤â¤»¤ºSNS¤Ç³È»¶¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤â¡¢°äÂ²¤¬¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ò¤·¡¢È¯¿®¼Ô¤òÆÃÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì±Ë¡¾å¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Î©²Ö¤Î¾ðÊó¤ò²Ã¹©¤·¤ÆYouTube¤Ë¤¢¤²¡¢¥«¥Í¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿Ï¢Ãæ¤ÏËí¤ò¹â¤¯¤·¤ÆÌ²¤ì¤Þ¤¤¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î°¤òË½¤¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÀÎ¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥ì¥¤¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤ÎÎ©²ÖÎ´¤À¤Ã¤¿¡£ÂÏÈî¤ò¤«¤²ó¤¹Æ»¶ñ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÄãÂ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤òÌäÂê¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¤ÎÀ©ÌóÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤Ê¤ë¸ÀÏÀ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¤à¤·¤í¡¢¸Ä¡¹¤Î¸ÀÏÀ¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¡¢É½¸½ÆâÍÆ¤ËÉÔÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÊÎ©²ÖÎ´Ãø¡Ö¡Ø¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡Ùvs.¡Ø¡ü¡ü¡ü¡Ù¡×Ê¸·Ý½Õ½©¡Ë
¡¡¥Þ¥¹¥´¥ß¤È¤¤¤ï¤ì¤ë´ûÂ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤è¡¢SNS¤È¤¤¤¦µðÂçÈî¤À¤á¤ÎÁ°¤ÇÄÀÌÛ¤¹¤ë¤Ê¡ª¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥ì¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿¥´¥ß¤òµÅ¡Ê¤¹¤¯¡Ë¤¤¡¢¼è¤ê½ü¤±¡ª¡¡SNS¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¡¡¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ê¸µÌÚ¾»É§/¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë
