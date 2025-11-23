¶¶²¼Å°»á¡¡ÆüÃæ¤ÎÂÐÏÃÉÔÂ¤Ç¤Î·üÇ°¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀí³Õ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤¦¤Þ¤¯ÀïÎ¬Åª¤ËÂÐÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ëÃæ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæÃ«¸µ¡¦Á°ËÉ±ÒÁê¤ÏG20¤ÎÆüÃæ²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ï²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²ñÃÌ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢²ñ¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÃæÃ«¤µ¤ó¤¬¡È²ñ¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÍ§Ã£¤ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃç°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÏÃ¡£ËÍ¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀí³Õ¤Ç¤¹¤è¡£º£¡¢Ãæ¹ñ¸øÁ¥¤¬Àí³Õ¤Î¼þ¤ê¤Ë¥¦¥è¥¦¥è¡¢4ÀÉ¤°¤é¤¤¥¦¥è¥¦¥è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï¡È²ñ¤ï¤Ê¤¤ã²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ä¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Àí³Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤¦¤Þ¤¯ÀïÎ¬Åª¤ËÂÐÏÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ÇË½È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤â¡¢ÃæÃ«»á¤Ï¡Ö´û¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎËÜ°Õ¡¢ÅúÊÛ¤ÎÃæ¿È¤È¤«ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¡¢¤½¤ì¤«¤é¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¡ÊÀïÎ¬Åª¡Ë¸ß·Ã¡Ê´Ø·¸¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦½½Ê¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë²ñ¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¡Ø»°Àï¡Ù¡Ê¾ðÊóÀï¡¢Ë¡Î§Àï¡¢À¤ÏÀÀï¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈó¾ï¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ²ñ¤Ã¤Æ°²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë»ö¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤ÏÊÑ¤¨¤º¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¶É²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤Î¾¾»³½Ó¹Ô»á¤¬¡Ö°ÊÁ°¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Îã¤¨¤ÐÆó³¬¸µ´´»öÄ¹¤È¤«¡¢Ê¡ÅÄ¹¯É×¤µ¤ó¤È¤«¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÀ¯¼£²È¤¬Î¢¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¿åÌÌ²¼¤Î¥Ñ¥¤¥×¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç²¿¤È¤«¸òÎ®¤Î¥Ñ¥¤¥×¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅØÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÃ«»á¤Ï¡Ö¿¹»³¤µ¤ó¤È¤«Æó³¬¤µ¤ó¤È¤«¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤³°¸ò¡¢¿ÍÌ®¡¢¤³¤ì¤Ï»È¤¦¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤ë°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤È²¿¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤ò¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡È¿ÆÃæ¤À¡É¤È¤«¡ÈÕ»Ãæ¤À¡É¤È¤«¤¤¤¦¿Í¤¬À¨¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¯¼£²È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃç¤Î°¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Ì©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¡£ËÍ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡È¿ÆÃæ¡É¡ÈÕ»Ãæ¡É¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ËµÚ¤Ó¹ø¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆó³¬¤µ¤ó¤¬Á´Éô²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£