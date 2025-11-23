¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬¹¥±é¤À¤¬¡Ä¥É¥é¥Þ¤Ë³°¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤¬¾¯¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë
¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û
¡Ö¢öÆü¤ËÆü¤ËÀ¤³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡Á¡×¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡¿¾®ÀôÈ¬±À¤ÈºÊ¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÈÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£¤Î¤¢¤Î»þÂå¡¢ÃÏÊý¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤ë¤³¤È¼«ÂÎÄÁ¤·¤¤¡£±Ñ¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤À¤±¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î°Õ»×¤¬ÅÁ¤ï¤é¤º¸í²ò¤âÂ¿È¯¡£¡Ö¥Ó¥¢¡Ê¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¤â¥Ó¥¢¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥Ó¥¢¡©¡¡¥Ó¥ï¡©¡¡¤ÈÈüÇÊ¤äÈúÇÇ¤ò½¸¤á¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê°ìËë¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã´³¾Ð¤¤Â¿¤á¤À¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤¬°Û¹ñ¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï½½Ê¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ª¥È¥¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ø¥Ö¥óÌò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤µ¤¹¤¬1767¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£Èà¤ÏÈ¬±À¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢ÇÇØ¤ÎÊâ¤Êý¤ä´ù¤Ë´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼¹É®¤¹¤ë»ÑÀª¤òÅ°ÄìÅª¤ËÎý½¬¤·¤¿¤È¤«¡£
¡¡ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÆüËÜ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤Î¥¢¥ë¥ô¥£¥È»Êº×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¹õÂôÌÀ¤Î¡ÖÍÑ¿´ËÀ¡×¤ä¡ÖÍåÀ¸Ìç¡×¤Ë¿´°ú¤«¤ì¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ä±Ç²è¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÁÆÈ³Ø¤Ç10Ç¯°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤Þ¤µ¤ËÈ¬±À¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¡£
¢£³¤³°¤Ç¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¦»þÂå¤Ê¤Î¤Ë
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ±Î½µ¼Ô¥¤¥é¥¤¥¶Ìò¤Ç¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¡¦¥¨¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î¸å¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÇÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤äÆüËÜ¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤ä¤éµ¢¹ñ¡£º£²ó¡¢µ×¡¹¤Î¤ªÌÜ¸«¤¨¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä«¥É¥é60Ç¯Ä¶¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¼ç±é¥¯¥é¥¹¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î2¿Í¤¯¤é¤¤¤«¡£±ó¤¤ÀÎ¤Ë¤Ï¿À¸Í¤ÎÏ·ÊÞ¥Ñ¥ó²°¥Õ¥í¥¤¥ó¥É¥ê¡¼¥ÖÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡ÖÉ÷¸«·Ü¡×¤Îê±ÌÜÎÉ¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î¥í¥Ð¡¼¥ÈÌò¡¦Â¼±«Ã¤¹ä¤â¤¤¤ë¤¬¡£
¡¡¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¡¢³¹Ãæ¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤Ë¤â³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¥ã¥é¶¯¤á³°¹ñ¿Í¤ÎÌò¤È¤¤¤¨¤ÐÂçÀôÞæ¤«E¡¦H¡¦¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¢½÷À¤Ç¤Ï¥¤¡¼¥Ç¥¹¡¦¥Ï¥ó¥½¥ó¤¬°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜºß½»¤ÇÆüËÜ¸ì¤¬Ã£¼Ô¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬³°¹ñ¿Í¤ò½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³¤³°¤Ç¤â¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é³°¹ñ¿Í¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
