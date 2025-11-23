¡Ö2028Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇG20³«ºÅ¡×¡ÄG20¼óÇ¾Àë¸ÀÊ¸¡¢³«Ëë½éÆü¤ËºÎÂò
2028Ç¯¤Î¼çÍ×20¥«¹ñ¡ÊG20¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤¬¸ø¼°²½¤µ¤ì¤¿¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿G20¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¼óÇ¾¤é¤¬ºÎÂò¤·¤¿¼óÇ¾Àë¸ÀÊ¸¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
G20¼óÇ¾¤é¤Ï¼óÇ¾Àë¸ÀÊ¸ºÇ¸å¤Î¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ëÂè122¹à¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï2026Ç¯¤ÎµÄÄ¹¹ñÊÆ¹ñ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢2027Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¡¢2028Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï¡ÖÇ¤´ü½éÇ¯ÅÙ¤Ë¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñµÄÄ¹¹ñ¿ë¹Ô¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¤ÎÀ®¸ùÅª³«ºÅ¤ËÂ³¤G20µÄÄ¹¹ñ¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¡¢ÊÑ²½¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢ÂÓ¤È¶¨ÎÏ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎG20¼óÇ¾Àë¸ÀÊ¸¤Ï¶ÊÀÞ¤ÎËö¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£²ñµÄ³«ËëÁ°¤«¤éG20¼óÇ¾²ñµÄ¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¤¿¤á¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¯ÉÜÍ×¿Í¤Ïº£²ó¤ÎG20¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏG20µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¶¯²½¤Ê¤É¤ÎµÄÂê¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤êÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢´Ø·¸¼Ô¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°´ØÏ¢¤ÎÆâÍÆ¤¬¼óÇ¾Àë¸ÀÊ¸¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬Çò¿Í¤òÇ÷³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶¼¤·¤Ë¶þÉþ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤éÈ¿È¯¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÏG20½ÐÀÊ¹ñ¤Ë¼óÇ¾Àë¸ÀÊ¸ºÎÂò¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶ÂçÅýÎÎ¤Ï¼óÇ¾²ñµÄ¤Î³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ºÇ½é¤Ë¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤ÏÀë¸ÀÊ¸¤òºÎÂò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÅÝÅª¤Ê¹ç°Õ¤ÈÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖG20¤ÏÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Î²ÁÃÍ¤È½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿Ä©Àï¤Ï¶¨ÎÏ¤È¶¨¶È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤À¤±²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÅýÎÎÉÜÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤³¤ÎºÎÂò¤Ë¸þ¤±1Ç¯´ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè½µ¤Ï¤È¤Æ¤â·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£