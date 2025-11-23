COP30¤¬¹ç°ÕÊ¸½ñºÎÂò¡¡¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµºÜ¤Ï¸«Á÷¤ê
µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖCOP30¡×¤Ï22Æü¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµºÜ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëËÌÉô¥Ù¥ì¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿COP30¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò¤á¤°¤êÊÄËëÍ½Äê¤Î21Æü¤Þ¤Ç¤Ë»²²Ã¹ñ¤ÎµÄÏÀ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢²ñ´ü¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¸ò¾Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤¬µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤ò2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹¤è¤¦µá¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¹ÃÈ²½¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢µºÜ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖCOP30¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤ÈÁ´¤Æ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£