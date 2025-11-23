¡È¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤«¤é28Ç¯¡¢IZAM¤Î¸½ºß¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯»þ¤Ï¡Ö1¡Á2»þ´Ö¤·¤«¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡È³ëÆ£¡É¤âÌÀ¤«¤¹
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÂç¤¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¡£¸½ºß¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬³èÌö¤òÂ³¤±¡¢¥Ö¡¼¥à¤«¤éÊ¸²½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Åö»þ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖSHAZNA¡×¤À¡£
½÷À¤È¸«Ê¶¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ëIZAM¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÀ¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØMelty love¡Ù¤Ï88ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÍâÇ¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¡¢¤Þ¤µ¤ËÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯¸å¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ï³èÆ°µÙ»ß¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í³èÆ°¤Ë¿Ê¤à¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Û¤É¤ÎÏª½Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤«¤é·îÆü¤¬Î®¤ì¡¢IZAM¤Ï¸½ºß¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤ò¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¢¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ô¥«·î¤Ï1¡Á2»þ´Ö¤·¤«¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¼¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤¿1997Ç¯Åö»þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»³Ú»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈIZAM¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Ë»¤·¤µ¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
IZAM¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È10»þ´Ö¤¯¤é¤¤¿²¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ô¥«·î¤Ï1¡Á2»þ´Ö¤·¤«¿²¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡ÖÇä¤ì¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
IZAM¡§¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¸å¡¢¤ï¤ê¤È¤¹¤°¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤Î¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈMV»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¶½É¤Î´ÇÈÄ¤¬IZAM¤µ¤ó¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¹¹ðÅ¸³«¤â¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡£
IZAM¡§¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ÈÃÎ¤é¤º¤ËÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤áÉáÄÌ¤Ë»³¼êÀþ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ÂÃ«±Ø¤Ë¹ß¤ê¤¿¤é¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤Ë¡ÖIZAM¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼þ°Ï¤Î¿Í¤â¡Ö¤¢¡ªIZAM¤À¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ôÀé¿Í¤¯¤é¤¤½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¢¡¥Ö¥ì¥¤¥¯Åö»þ¤Ï¡ÖµëÎÁÀ©¡×¤À¤Ã¤¿
¡¼¡¼Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£
IZAM¡§°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·Ù»¡¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ»öÌ³½ê¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼ýÆþ¤â¿ô½½ÇÜ¡Á¿ôÉ´ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
IZAM¡§¼Â¤Ï¡¢µëÎÁÀ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖË»¤·¤«¤Ã¤¿»þ¤â°ìÈÌ´ë¶È¤Î²ÝÄ¹¡ÁÉôÄ¹¥¯¥é¥¹¤Î¤ªµëÎÁ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¡¢Âç¶â¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£
IZAM¡§¤Ç¤â¡¢¤ª¤«¤²¤ÇÇä¤ê¾å¤²¥Á¥ã¡¼¥È¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤â¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¢¡¡Ö¤¹¤°½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È´í×ü¤·¤¿
¡¼¡¼Â¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬Çä¤ì¤º¤ËÇº¤àÃæ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£Ã£À®´¶ËþÅÀ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
IZAM¡§¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬½é¤á¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ËÂô»³½Ð¤Æ¤¤¤¯°ìÈÌÁØ¸þ¤±¤Î¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤â¤ä¤ì¤³¤ì¤â¤ä¤ì¤È¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤È¤¹¤°½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö°ìÈ¯²°¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
IZAM¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»öÌ³½ê¤Ë¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã´í¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤Î¼ãÂ¤¤Î°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Âç¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Öº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
IZAM¡§¼ÂºÝ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢°ã¤¦Ï©Àþ¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¡Ö¡È¤¢¤ÎIZAM¡É¤Ç¹Ô¤±¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Î³ëÆ£¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¾ÃÈñ¤·¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¶²¤í¤·¤µ¡£
IZAM¡§¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ìÃ¶»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò°ìÅÙ»ß¤á¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤â¤ä¤á¤Æ¥½¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
