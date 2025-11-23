¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¹âÎð¼Ô¤ÎÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¡×Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê°å¤¬¸ì¤ë¡È¥¹¥Þ¥Û¤¬°ÕÍß¤ò°ú¤½Ð¤¹¡É»ÅÁÈ¤ß
Ç¾¤ÎÉÂµ¤¤ä²ÃÎð¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ²±¤äÈ½ÃÇÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎÅª¤ÊÆ¯¤¤¬Äã²¼¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹Ç§ÃÎ¾É¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2025Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¿ä·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤ä¡¢Ã¯¤â¤¬¤Ê¤ê¤¦¤ë¡Ö¹ñÌ±ÉÂ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºâÉÛ¤äÄÌÄ¢¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤«»×¤¤½Ð¤»¤º¡¢²ÈÂ²¤òµ¿¤¦¡£³°½Ð¤·¤¿¤Þ¤Þµ¢¤êÆ»¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢·Ù»¡¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¡£¿ôÇ¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÈºòÆü¤Î¤³¤È¡É¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¸ì¤ë¡½¡½¡£ËÜ¿Í¤â²ÈÂ²¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡ÈÆü¾ï¡É¤ò¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Â¿¤¯¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Ï°ìÅÙÈ¯¾É¤¹¤ì¤Ð¡¢´°Á´¤Ë¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Î¼£ÎÅË¡¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í½ËÉ¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÇ¾¤¬¼ãÊÖ¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìó1Ëü¿Í¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÍ½È÷·²¤ÎÇ¾¤ò¿Ç¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢¶âÄ®±ØÁ°Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¤Î±¡Ä¹¡¦ÆâÌî¾¡¹Ô»á¤À¡£¤Ê¤¼¥¹¥Þ¥Û¤¬Ç¾¤Î¼ãÊÖ¤ê¤Ë¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢ÆâÌî»á¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡³°½Ð¤ä¸òÎ®¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤ë
¡¼¡¼Ãø½ñ¡ØÂà¶þ¥Ü¥±¤Î½èÊýäµ¡¡Ç¾¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼ãÊÖ¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áº¢¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ê¤É¤¬À¹¤ó¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï»Â¿·¤Ç¤·¤¿¡£
ÆâÌî¡§Ç§ÃÎ¾É¤ÎºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ï¡¢¡Ö²Ë¡×¤È¡ÖÂà¶þ¡×¤Ç¤¹¡£¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»¶Êâ¤·¤Æ¡¢Ãë¿²¤·¤Æ¡¢ÈÕ¼à¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿²¤ë¡½¡½¡£°ì¸«¡¢¼«Í³¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»É·ã¤Î¾¯¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
Ã±Ä´¤ÊÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤È¡¢Ç¾¤¬³èÀ²½¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢ÊªËº¤ì¤¬¿Ê¤à¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Ç¾¤ò¼ã¡¹¤·¤¯ÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿·´ñÂÎ¸³¡×¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤»É·ã¤äÂÎ¸³¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤ä°ÕÍß¤Ë´Ø¤ï¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Ç¤¢¤ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¡¢Ç¾¤ò¼ãÊÖ¤é¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¿·´ñÂÎ¸³¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬°Õ³°¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë³°½Ð¤ä¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ç¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»É·ã¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤³¤½¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡È¶¯¤¤¿·´ñÂÎ¸³¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥¹¥Þ¥Û¤¬¡Ö¿·´ñÂÎ¸³¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÆâÌî¡§»ä¤¿¤Á¸½ÌòÀ¤Âå¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÏÆü¾ï¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×¤Ê¤É¤È·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¿·´ñ¤ÎÂÎ¸³¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¡Ö¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¤Ï¡Ö²ÙÊª¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÊªÃÖ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¡È³°ÉÕ¤±¤Îµ²±ÁõÃÖ¡É¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ð¡¢¾ðÊó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ¾Æâ¤ËÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ÉËº¤ì¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¸¡º÷¤ä¥«¥á¥é¡¢¥á¥âµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¤¹¤°¤ËÊä¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡Ç§ÃÎ¾É¼£ÎÅ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÌô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍ½ËÉ¡×
¡¼¡¼Ç§ÃÎ¾É¤Î¿ÇÎÅ¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆâÌî¡§Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÈ¯¾ÉÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢ÊªËº¤ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇ§ÃÎ¾É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¼õ¿Ç¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Ç§ÃÎ¾É¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÊªËº¤ì¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤ÆÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íÎÉ¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆâÌî¡§¤¿¤·¤«¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áá´ü¿ÇÃÇ¤ÈÍ½ËÉ¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ì¤Û¤É¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤¶Í½ËÉ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢¹âÎð¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¯¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ìô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
