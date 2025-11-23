¡ÈÄÉ¤¤±Û¤·¶Ø»ß¡É¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¤·¤Æ¤¤¿¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³« 2024Ç¯5·î31Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Ï¡¢¡Ø2023Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï53.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÌóÈ¾¿ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Èï³²·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤¿2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¼Ö¤Ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È³Î¿®
¡¡Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ1¿Í¤ÇË¬ÌäÀè¤Ø¸þ¤«¤¤±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤ÏÆó¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¹©»ö¤Î¤¿¤áÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄ¼Ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Æ»Ï©¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´Âè°ì¤Ç±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤Î¤«¡¢¸åÊý¤òÁö¤ëÇò¤¤¼Ö¤¬Â®ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤ê´Ë¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£Æ»Ï©¤¬Æó¼ÖÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ÇÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Çò¤¤¼Ö¤Ï¥¦¥£¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤è¤ê¤âÀè¤Ëº¸¼ÖÀþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î¼Ö¤Îº¸Â¦¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÇò¤¤¼Ö¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¡¢¾¯¤·Â®ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çò¤¤¼Ö¤âÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÂ®ÅÙ¤ò´Ë¤á¤Æ¤â¡¢»ä¤Î¼Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ®ÅÙ¤ò´Ë¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¡£¤É¤³¤«¤ÎÅ¹¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÅöÊ¬¤ÏÅ¹¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÆ»Ï©¡£Çò¤¤¼Ö¤âº¸ÎÙ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º¸¼ÖÀþ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ»Ï©¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÁö¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÏÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÀÄ¿®¹æ¤¬ÅÀÌÇ¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡·Ù»¡´±¤¬¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È·ÉÎé
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¼¡¤Î¿®¹æ¤¬ÀÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±¦ÀÞ¡É¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÖÂ®ÅÙ¤òÄ´Àá¤·¤Æ¿®¹æ¤¬²«¿§¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±¦ÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢º¸¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Çò¤¤¼Ö¤â±¦ÀÞ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸åÊý¤«¤éÇò¥Ð¥¤¤¬¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ö¤Ë°Õ¼±¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Çò¥Ð¥¤¤ÎÂ¸ºß¤ËÁ´¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Çò¥Ð¥¤¤Î·Ù»¡´±¤Ï¡¢Çò¤¤¼Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏ©¸ª¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤ËÍ¶Æ³¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Çò¤¤¼Ö¤ÏÍ¶Æ³ÄÌ¤ê¤Ë¼Ö¤òÏ©¸ª¤Ë»ß¤á¡¢·Ù»¡´±¤Ï¡¢¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë·ÉÎé¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ5Ê¬¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤Û¤ÉÅÜ¤ê¶¸¤¦¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
¡¡ËÌÅÄÄêÃË¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¶Ø»ßÆó¼ÖÀþ¤Î¹ñÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£
¡Ö¸åÊý¤«¤é¼Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ï¤µ¤Û¤Éº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¡¼¥Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ¤¤±Û¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¡¢ËÌÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¬10¥¥í¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸åÊý¤ÎÉáÄÌ¼Ö¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹âÎð¤Î¤´É×ÉØ¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÇö¤é¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤êÎ¥¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¬»ä¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
