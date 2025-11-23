¡Ö¤â¤¦¥¢¥¤¥Ä¤ò¤³¤³¤Ë¤è¤³¤¹¤Ê¡ª¡×ÅìÂçÂ´¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¼è°úÀè¤«¤é¡È½Ð¶Ø¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾×·â¤Î°ì¸À¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯4·î16Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
ÅìÂçÂ´¤Î¿·¿Í¤Ï¼ÒÆâ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¬¤Á¤À¡£¡ÈÅìÂç¤ò½Ð¤¿¤Ê¤éÍ¥½¨¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦´üÂÔÃÍ¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÏÅìÂç½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¤¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¡Ê°½Éô¤Þ¤È¡Ë¤Ï¿·Â´¤Ç¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþ¹Ô¤·¡¢ÃÏÊý¤äÅÔÆâ¤Î±Ä¶ÈÅ¹¤ÇË¡¿Í±Ä¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿ô¡¹¤ÎÅìÂç¤ò½Ð¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Èà¤é¤Î±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¿·¿Í¤Î¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡¸¦½¤¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Å»ö¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¡×
É®¼Ô¤ÈÆ±¤¸±Ä¶ÈÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¿Í¤Î»ØÆ³Ã´Åö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿·¿Í¤ÏÅìÂçÂ´¤Ç¡¢ÇÛÂ°¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼õ¤±¿È¡£1¤Ä»Å»ö¤òÇ¤¤»¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£½ª¤ï¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¥Þ¥·¤Ç¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þµ¢¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤Î¿·¿Í¤ÏãÈµÄ¤¬½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Æ±´ü¤Èµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£A¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¢¤ì½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤¿´é¤Ç¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¶¤¬ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ø¸¦½¤¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢¼ê¤Ö¤é¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼è°úÀè¤ò»ý¤Ä¤È¶ìÏ«¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¶¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¡¢¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤ª¤Ä¤«¤¤¤ÎÆâÍÆ¤ÏÅÁÉ¼¤ò1Ëç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼è°úÀè¤ÏÅ¹¤«¤é¤â¶á¤¤¡¢°ì¹ÔÀè¤À¡£¤·¤«¤·Å¹¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢Èà¤ÏÅÁÉ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤ÏÅÁÉ¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡È½¸¶â¼è¼¡É½¡É¤È¤¤¤¦¼õ¼è¾Ú¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë1Ê¸»ú¤Ç¤â½ñ¤´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºÆÅÙÈ¯¹Ô¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
½¸¶â¼è¼¡É¼¤Î½ñ¤Êý¤Ï¡¢ÇÛÂ°Á°¤Î¸¦½¤¤Ç¶µ¤ï¤ë¡£ÅÁÉ¼1Ëç¤Ê¤é½ñ¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡ÖÅÁÉ¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ì¤â»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼è°úÀè¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬²¼¤·¤¿È½ÃÇ¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Èà¤Ï¡È¾×·â¤Î°ì¸À¡É¤ò¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¢¡¼è°úÀè¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤É¤¦¤ä¤éÈà¤Ï¼è°úÀè¤Ø¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ²¿¤«¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡ØÅìÂç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¶ä¹Ô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
ÀÎ·øµ¤¤Î¼è°úÀè¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Êº¬À¤Î¤Ê¤¤ÅÛ¤Ï·ù¤¤¤À¡£¤â¤¦¤¢¤¤¤Ä¤ò¤³¤³¤Ë¤è¤³¤¹¤Ê¡×¤È½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¢ÀèÇÚ¤Ë¡Öº£¡¢²Ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»Å»ö¤ò¿¶¤ë
¶ä¹Ô¤Î±Ä¶ÈÅ¹¤Ç¤Ï¡¢3¡Á8¿Í¤Û¤É¤Î¿Í°÷¤Ç¤ªµÒÍÍ¼è°ú²Ý¤ò¹½À®¤¹¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ï²Ý¤´¤È¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢ÀÊ¤â·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸²Ý¤Î¿Í´Ö¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢A¤µ¤ó¤¬ÅìÂçÂ´¤Î¿·¿Í¤Ë»Å»ö¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¡Ö¤¨¡¢Ë»¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö²¶¤À¤Ã¤ÆË»¤·¤¤¤ó¤À¤è¡¢Íê¤à¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤¹¤°½ª¤ï¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼êÂ³¤¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°õºþ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÈà¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¤½¤Î¼êÂ³¤¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤ò¸þ¤«¤¤¤ËºÂ¤Ã¤¿½÷À¹Ô°÷¤Ë¤¦¤Ä¤·¤Æ¡¢¡Øº£¡¢²Ë¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡×
¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿½÷À¹Ô°÷¤¬¡Ö¤¦¤¦¤ó¡¢²Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ï¤Þ¤¿»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸å¤ËÈà½÷¤Ï¡Ö²Ë¤Ç¤â¤ä¤é¤ó¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
ÅìÂçÂ´¤Î¿·¿Í¤Ï¼ÒÆâ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¬¤Á¤À¡£¡ÈÅìÂç¤ò½Ð¤¿¤Ê¤éÍ¥½¨¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦´üÂÔÃÍ¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÏÅìÂç½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¤¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¡Ê°½Éô¤Þ¤È¡Ë¤Ï¿·Â´¤Ç¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþ¹Ô¤·¡¢ÃÏÊý¤äÅÔÆâ¤Î±Ä¶ÈÅ¹¤ÇË¡¿Í±Ä¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿ô¡¹¤ÎÅìÂç¤ò½Ð¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Èà¤é¤Î±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¿·¿Í¤Î¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
É®¼Ô¤ÈÆ±¤¸±Ä¶ÈÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¿Í¤Î»ØÆ³Ã´Åö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿·¿Í¤ÏÅìÂçÂ´¤Ç¡¢ÇÛÂ°¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼õ¤±¿È¡£1¤Ä»Å»ö¤òÇ¤¤»¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£½ª¤ï¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¥Þ¥·¤Ç¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þµ¢¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤Î¿·¿Í¤ÏãÈµÄ¤¬½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Æ±´ü¤Èµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£A¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¢¤ì½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤¿´é¤Ç¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¶¤¬ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ø¸¦½¤¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢¼ê¤Ö¤é¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼è°úÀè¤ò»ý¤Ä¤È¶ìÏ«¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¶¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¡¢¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤ª¤Ä¤«¤¤¤ÎÆâÍÆ¤ÏÅÁÉ¼¤ò1Ëç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼è°úÀè¤ÏÅ¹¤«¤é¤â¶á¤¤¡¢°ì¹ÔÀè¤À¡£¤·¤«¤·Å¹¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢Èà¤ÏÅÁÉ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤ÏÅÁÉ¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡È½¸¶â¼è¼¡É½¡É¤È¤¤¤¦¼õ¼è¾Ú¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë1Ê¸»ú¤Ç¤â½ñ¤´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºÆÅÙÈ¯¹Ô¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
½¸¶â¼è¼¡É¼¤Î½ñ¤Êý¤Ï¡¢ÇÛÂ°Á°¤Î¸¦½¤¤Ç¶µ¤ï¤ë¡£ÅÁÉ¼1Ëç¤Ê¤é½ñ¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡ÖÅÁÉ¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ì¤â»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼è°úÀè¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬²¼¤·¤¿È½ÃÇ¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Èà¤Ï¡È¾×·â¤Î°ì¸À¡É¤ò¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¢¡¼è°úÀè¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤É¤¦¤ä¤éÈà¤Ï¼è°úÀè¤Ø¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ²¿¤«¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡ØÅìÂç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¶ä¹Ô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
ÀÎ·øµ¤¤Î¼è°úÀè¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Êº¬À¤Î¤Ê¤¤ÅÛ¤Ï·ù¤¤¤À¡£¤â¤¦¤¢¤¤¤Ä¤ò¤³¤³¤Ë¤è¤³¤¹¤Ê¡×¤È½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¢ÀèÇÚ¤Ë¡Öº£¡¢²Ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»Å»ö¤ò¿¶¤ë
¶ä¹Ô¤Î±Ä¶ÈÅ¹¤Ç¤Ï¡¢3¡Á8¿Í¤Û¤É¤Î¿Í°÷¤Ç¤ªµÒÍÍ¼è°ú²Ý¤ò¹½À®¤¹¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ï²Ý¤´¤È¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢ÀÊ¤â·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸²Ý¤Î¿Í´Ö¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢A¤µ¤ó¤¬ÅìÂçÂ´¤Î¿·¿Í¤Ë»Å»ö¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¡Ö¤¨¡¢Ë»¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö²¶¤À¤Ã¤ÆË»¤·¤¤¤ó¤À¤è¡¢Íê¤à¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤¹¤°½ª¤ï¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼êÂ³¤¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°õºþ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÈà¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¤½¤Î¼êÂ³¤¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤ò¸þ¤«¤¤¤ËºÂ¤Ã¤¿½÷À¹Ô°÷¤Ë¤¦¤Ä¤·¤Æ¡¢¡Øº£¡¢²Ë¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡×
¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿½÷À¹Ô°÷¤¬¡Ö¤¦¤¦¤ó¡¢²Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ï¤Þ¤¿»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸å¤ËÈà½÷¤Ï¡Ö²Ë¤Ç¤â¤ä¤é¤ó¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£