Ž¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡ÄŽ£¤òÏ¢È¯¤·¤Æ"Î¾¼ê¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥ó"¡ÄÌÌÀÜ´±¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇŽ¢¡ßŽ£¤òÉÕ¤±¤¿¼ã¼Ô¤Î"´í¤¦¤¤ÏÃ¤·Êý"
¢£°Õ³°¤Èµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¡ÖÏÃ¤·Êý¤Î¥¯¥»¡×
¡Ö½ñÎà¤ÏÄÌ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÌÀÜ¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
Å¾¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤ÏÉ¬»à¤Ë½àÈ÷¤·¡¢´ë¶È¸¦µæ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÖË¾ÍýÍ³¤âÌÀ³Î¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤â½½Ê¬¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌÌÀÜ¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤ÇÌÌÀÜ´±¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿¿¦Ì³·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤¹¥Æ¥ó¥Ý¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¸ÆµÛ¤òÌµ»ë¤·¤¿°ìÊýÅª¤ÊÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ë¶È¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¼«¸ÊPR¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ëÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡½¡½¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
ÌÌÀÜ¤ÎÉÔ¹ç³ÊÍýÍ³¤Ï´ðËÜ¡¢ËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤·Êý¤Î¥¯¥»¤òÃÎ¤ê¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Å¾¿¦À®¸ù¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÌÀÜÎý½¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ëÆ°¤¡×
ÀèÆü¹Ô¤Ã¤¿ÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Á°¿¦¤Ç¤ÎÃ´Åö¶ÈÌ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡Ê¼ê¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤ë¡Ë¼ç¤Ë±Ä¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À®²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡Ä¡Ê¥Ó¥å¥ó¡Ë¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¡Ä¡×
¡½¡½¤½¤ÎºÝ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ê¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥ó¤È¼ê¤¬¾å²¼¡Ë¤Þ¤º¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¡×
ÆâÍÆ¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤Î°Õ¼±¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤è¤ê¡ÈÆ°¤¡É¤Î¤Û¤¦¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤à¤ä¤ß¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡ÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¡¢¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¤³¤¦ÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¡©¡¡¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢ÌÌÀÜÎý½¬¤Î¾ì¤ÇÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¡Ö¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤ë¡×¡¢¡ÖÆ°¤¡áÇ®°Õ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
Æ°¤¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¼±¤Ï¤½¤Á¤é¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¡¢ÏÃ¤ÎËÜ¼Á¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êý¸þ¤ä¥ê¥º¥à¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤È¡¢¶ÛÄ¥¤ä¾Ç¤ê¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢Áê¼ê¤Ë°µÇ÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÌÌÀÜ¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¶ÛÄ¥¤ÇÆ°¤¤¬¸ØÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï½¤Àµ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤êÂè»°¼Ô¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÊ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£YouTuber¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥ï¥±
Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¿Íµ¤YouTuber¤ä¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¤ÎÏÃ¤·Êý¤ò¿¿»÷¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤â¹¥°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡¢¼ê¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÏÃ¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï²èÌÌ±Û¤·¤Ç±Ç¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÉ½¸½¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤·Êý¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºÎÍÑÌÌÀÜ¤Ï¿¿µÕ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¡£ÌÌÀÜ´±¤ÏÎäÀÅ¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢ÃúÇ«¤ËÏÃ¤¹ÎÏ¡¢Íî¤ÁÃå¤¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTuber¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¼ê¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢´¶¾ðË¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤ÇÉâ¤¤½¤¦¤À¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍðË½¤½¤¦¤À¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤Î¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¥×¥í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾ì¿ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉ½ÌÌ¤Î·Á¤À¤±¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤È¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡ÖÇØ¿¤Ó¤·¤¿¼ã¼Ô¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÜ¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿®Íê¡×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÏÃ¤¹»ÑÀª¤¬¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶Á¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ÎÆ°¤¤«¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤Ù¤
¼ê¤ÎÆ°¤¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÆ°¤¤Ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆ°¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¿¤ÀÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌÌÀÜ´±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤è¤ê¤â¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢Æ°¤¤Ï¸ÀÍÕ¤òÊä½õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¼ê¤òÅº¤¨¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÆ°¤¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Á³¤Ç¡¢ÀâÆÀÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¾¿¦»ÖË¾¤Î¼ã¼Ô¤ÎÆ°¤¤Ï¥Î¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë¼ê¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢Êý¸þ¤â¥ê¥º¥à¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¡¦¾Ç¤ê¡¦¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ëÍß¤ÎÉ½¤ì¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ°¤¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ°¤¤Ï¼«Á³¤ËºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï²á¾ê¤Ê¿È¿¶¤ê¤ò¸º¤é¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÆ°¤¤À¤±¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡×¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏNG
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤Î¥Ç¥¤ë¼Ò²ñ¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ°Õ¼±Åª¤Ë»È¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°Õ¿ÞÅª¤Ê·ëÏÀ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡×¤òÉÑÈË¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÌÌÀÜ´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÌ¯¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÀ¸°Õµ¤¡×¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ë¤½¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»È¤¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢ÌÌÀÜ¤Ï±þÊç¼Ô¤¬´ë¶È¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡×¤òËÁÆ¬¤Ë¤Ä¤±¤ÆÏÃ¤·Â³¤±¤ë±þÊç¼Ô¤Ï¡¢ÌÌÀÜ´±¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÏÃ¤Î¿Ê¤áÊý¤ò¼çÆ³¤·¤è¤¦¤È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ËÁê¼ê¤ò´¬¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö´Ê·é¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë°Õ¼±¤¬Äã¤¤¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸«¤¨Êý¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È¡¢±þÊç¼ÔËÜ¿Í¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¸ì¤À¤±¤ò³Ð¤¨¤¿À¸°Õµ¤¤Ê¼ã¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö»Å»ö¤¬¥Ç¥¤ëÉ÷¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤âÆâÄê¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤
ÌÌÀÜ¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Ë½Áö¤·¡¢ÏÃ¤·Êý¡¦»ÑÀª¡¦¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ²á¾ê¤Ê±éµ»¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¼¤òÄã¤¯¤·¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¸Ç¤¤¸ÀÍÕ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¥í¥¸¥«¥ë¤òÁõ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£ÇØ¿¤Ó¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¿¼Â¤ËÏÃ¤¹¿Í¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤Ç¤¤ëÉ÷¡×¤Î±éµ»¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÈÂÖÅÙ¤ÎÉÔ°ìÃ×¤òÀ¸¤ß¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜ´±¤Ï¿Í¤ò¸«¤ë¥×¥í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê±éµ»¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«È´¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¡¦¶¨Ä´À¡¦ÁÇÄ¾¤µ¡¦³Ø¤Ö»ÑÀª¤È¤¤¤¦¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¡×¤Ç¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥ì¥¼¥óÇ½ÎÏ¤è¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÌÀÜ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¸«¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¿¼Â¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¡¢²á¾ê¤Ê±é½Ð¤òÇÓ½ü¤·¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â´ë¶È¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¾²¼ ¸ø»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤·¤¿¡¦¤¤ß¤³¡Ë
¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ëÂåÉ½
STORY¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ëÂåÉ½¡¿STORYÂåÉ½¡£1973Ç¯°ñ¾ë¸©¼¯Åè»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£25ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÆâÄê¡£¥Æ¥ì¥Ó¥é¥¸¥ª4¶É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¦´¶¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¼êË¡¡Ö¶¦´¶¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥á¥½¥Ã¥É²½¡£STORY¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢»ÖË¾Æ°µ¡¡¢¼«¸ÊPR¤ÎºîÀ®¤ò»ØÆ³¡£ÌÌÀÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÁ¤¨Êý¤Î»ØÆ³¤â¹Ô¤¤¡¢NHK¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤äÃÏÊýÌ±Êü¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆâÄê¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÎÅ¾¿¦¤Ê¤É¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÏÃ¤·Êý¡Ù¡¢¡ØÅ¾¿¦¤ÏÏÃ¤·Êý¤¬9³ä¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ëstandards¡Ë¡¢¡ØµÕÅ¾Å¾¿¦ Ì¤·Ð¸³¡¦°Û¶È¼ï¤«¤é¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¡ª¡¡¶¦´¶¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÀïÎ¬¡Ù¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
