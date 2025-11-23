¼«Å¾¼Ö¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤ÏÈ¿Â§¶â1Ëü2000±ß!? ÊÛ¸î»ÎYouTuber¤ËÊ¹¤¯¡¢¸·È³²½¤ÎÇØ·Ê
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡ÖÃí°Õ¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈµÕÁö¤ä¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÂå½þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿È¶á¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤¬¡¢º£Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ëÏ»Ë¡ ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤Æ»Ï©¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡ÊÆ£µÈ½¤¿òÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»ÎYouTuber¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢¶µ½¬½ê¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î¡È´í¸±¤ÊÌÕÅÀ¡É¤ä¡¢¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëË¡ÅªÃÎ¼±¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÖÀÚÉä¡ÊÁ°²Ê¤¬ÉÕ¤¯²ÄÇ½À¡Ë¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¼«Å¾¼Ö¤Î´í¸±±¿Å¾¤ò³ÎÇ§
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡©³¹Ãæ¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÎµÕÁö¡×¡£ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³ØÃæ¡¢±¦Â¦¤òÆ²¡¹¤ÈÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ÈÈ³Â§¤¬È¼¤¦°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤º¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£
¼«Å¾¼Ö¤Î¡ÖÃÊ³¬Åª¤Ê¸·È³²½¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï¡Ö·Ú¼ÖÎ¾¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¡¢º¸Â¦ÄÌ¹Ô¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëË¡Î§¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º2024Ç¯11·î1Æü¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë·º»öÈ³¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯11·î1Æü»Ü¹Ô¤Î·º»öÈ³¡ÊÀÖÀÚÉä¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡Ê¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤ä²èÌÌ¤ò2ÉÃ°Ê¾åÃí»ë¡Ë¤Ï6·î°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï10Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡Ê´í¸±¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Ï1Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡Ë¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ï3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï·º»ö½èÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÖÀÚÉä¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¡¢Á°²Ê¤¬ÉÕ¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤êÉý¹¤¤°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿Â§¶âÀ©ÅÙ¡ÊÀÄÀÚÉä¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï16ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢È¿Â§¶â¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ì¤Ð·º»ö½èÊ¬¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯4·î1Æü¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¼ç¤Ê¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿Â§¶â¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡á¡á¡á
¡ü¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ»ÈÍÑ¡Ë¡§1Ëü2000±ß
¡ü¼×ÃÇµ¡¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¤ëÆ§ÀÚÎ©¤ÁÆþ¤ê¡§7000±ß
¡ü¿®¹æÌµ»ë¡§6000±ß
¡üµÕÁö¤äÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤Ê¤É¤ÎÄÌ¹Ô¶èÊ¬°ãÈ¿¡§6000±ß
¡ü°ì»þÉÔÄä»ß¡§5000±ß
¡ü¥Ö¥ì¡¼¥ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÎÀ©Æ°ÁõÃÖÉÔÎÉ¡§5000±ß
¡ü»±º¹¤·±¿Å¾¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¡§5000±ß
¡üÌµÅô²Ð¡§5000±ß
¡üÊÂ¿Ê¶Ø»ß°ãÈ¿¡§3000±ß
¡üÆó¿Í¾è¤ê¡§3000±ß
¡á¡á¡á
2024Ç¯¤È2026Ç¯¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¡ÖÃí°Õ¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤³¤ì¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯11·î1Æü¤«¤é¤ÏÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤È¡Ö¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡×¤Ë·º»öÈ³¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÀÖÀÚÉä¡ÊÁ°²Ê¤¬ÉÕ¤¯²ÄÇ½À¡Ë¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÈ¿Â§¶âÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÀÄÀÚÉä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ï¼«Å¾¼ÖOK¡©¡×¤³¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÉ¸¼±¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤âµÕÁö¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤À¤«¤é½èÈ³¤µ¤ì¤Æ¤â·Ú¤¤¤Ï¤º¡£¡×¤³¤ì¤â´Å¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤«¤éÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê°ãÈ¿¤Ë¤Ï·º»öÈ³¤¬¡¢2026Ç¯¤«¤é¤ÏÉý¹¤¤°ãÈ¿¤ËÈ¿Â§¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢16ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤âÀÄÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î»öÎã¡Û¶ÃØ³¡ª 3»þ´Ö¤Ç32Ëü9000±ß¤Î°ãÈ¿2024Ç¯11·î1Æü¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤ÎÈ³Â§¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤¬Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÀ¾Âç³Ø¼Ò²ñ°ÂÁ´³ØÉô¤Î°ËÆ£ÂçÊå¶µ¼ø¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿3»þ´Ö¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î°ãÈ¿·ï¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È¹ç·×61·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼èºàÈÉ¤¬ÆÈ¼«¤Ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éÆ³ÆþÍ½Äê¤ÎÈ¿Â§¶â³Û¤Ç·×»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤ËÁ´¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢È¿Â§¶â¤Î¹ç·×¤Ï32Ëü9000±ß¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î±¿Å¾¤Ç¡¢3»þ´Ö¤Ç41·ï¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1·ï¤¢¤¿¤ê5000±ß¤ÎÈ¿Â§¶â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ç·×20Ëü5000±ß¡£¼èºàÈÉ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤âÆ¨¤²¤ë¿Í¡¢¡Ö5000±ß¡© ¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È³«¤Ä¾¤ë¿Í¤Þ¤Ç¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÕÁö¡ÊÄÌ¹Ô¶èÊ¬°ãÈ¿¡Ë¤â8·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢1·ï6000±ß¤Ç¹ç·×4Ëü8000±ß¡£Ãæ¤Ë¤Ï5Ê¬´Ö¤ÇµÕÁö¤È¿®¹æÌµ»ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢1¿Í¤Ç2Ëü4000±ß¡ÊµÕÁö6000±ß¡ß2¡Ü¿®¹æÌµ»ë6000±ß¡ß2¡Ë¤ÎÈ¿Â§¶â·×»»¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ¤â¹â³Û¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤Ç1Ëü2000±ß¡£¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é¤Î±¿Å¾¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤â¼Ö¤ÈÆ±Åù¤Ë½Å¤¤½èÈ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹µ®½Å¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Ò¤È¸À¡ªµÕÁö¤ÏÀµÌÌ¾×ÆÍ¤Î´í¸±À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Â®ÅÙ¤¬¹ç»»¤µ¤ì¾×·â¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ï±¦Â¦¤«¤é¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢½ÅÂç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÈ³Â§¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶áÇ¯¡¢¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¼«Å¾¼Ö´Ø·¸¤Î»ö¸Î¤¬6Ëü7531·ï¤âÈ¯À¸¤·¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎÁ´ÂÎ¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¾è¼ÖÃæ¤Î¿Í¤ÎÌó82%¤ËË¡Îá°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÈ¿¤¬½ÅÂç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯11·î¤«¤é¤ÏÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤È¡Ö¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡×¤Ë·º»öÈ³¤òÆ³Æþ¤·¡¢¸«¤»¤·¤áÅª¤Ê¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯4·î¤«¤é¤ÏÉý¹¤¤°ãÈ¿¤ËÈ¿Â§¶âÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ê°ãÈ¿¤â´Þ¤á¤Æ¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¹Ö½¬¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±¤Ê°ãÈ¿¤ò3Ç¯°ÊÆâ¤Ë2²ó·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¹Ö½¬¤Î¼õ¹Ö¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹Ö½¬»þ´Ö¤Ï3»þ´Ö¡¢¼õ¹ÖÎÁ6150±ß¡£¼õ¹Ö¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤µ¤é¤Ë5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤È¡Ö¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡×¤â2024Ç¯11·î¤«¤é¹Ö½¬ÂÐ¾Ý¤Î´í¸±¹Ô°Ù¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡á¡á¡á
¡ü2024Ç¯11·î¤«¤éÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê°ãÈ¿¡Ê¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡¦¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡Ë¤Ë·º»öÈ³Æ³Æþ
¡ü2026Ç¯4·î1Æü¤«¤éÉý¹¤¤°ãÈ¿¤ËÈ¿Â§¶âÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë
¡ü¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡ü16ºÐ°Ê¾å¤¬È¿Â§¶â¤ÎÂÐ¾Ý¡Ê¹â¹»À¸¤âÀÄÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¡Ë
¡üµÕÁö¤ÏË¡Î§°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤Î´í¸±¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤
¡ü°ãÈ¿¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¹Ö½¬µÁÌ³¤¬È¯À¸¤·¡¢¼õ¹Ö¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤é¤ËÈ³¶â
¡á¡á¡á
¼«Å¾¼Ö¤ÎµÕÁö¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÅÂç¤Ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Æ£µÈ ½¤¿ò¡Ê¤Õ¤¸¤è¤·¡¦¤Î¤Ö¤¿¤«¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍATBÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë±é·à¤ËË×Æ¬¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ØÎ±³Ø¸å¡¢ÉñÂæ±é½Ð¤ä¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë·È¤ï¤ë¡£30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍATB¤òÀßÎ©¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆóÈÖÀù¤¸¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ»¸òË¡¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾õ¶·¤òË¡Î§¤Î´ÑÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
(Ê¸:Æ£µÈ ½¤¿ò)