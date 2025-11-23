¹À¥¤¹¤º¡¡¤«¤Í¤Æ¿Æ¸ò¤Î¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¡Ö¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Í¤Æ¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMPS¡×¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤È¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡Çò¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Î¼«¿È¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤½ÐÃÙ¤ì¤¿¤±¤É¡¡2½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ¤Ï15Æü¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ø¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡Ù¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¹À¥¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¹À¥¤ÏRADWIMPS¤Î³Ú¶Ê¡ÖÉ®Àå¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Í¤Æ¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡£¡¡