¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×Â©»Ò¤ÎÉÔËþ¤Ë9Àé¤¤¤¤¤Í¡Ö¥³¥Í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡×¡Ö¥¢¥¤¥à¥½ー¥êー¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×Â©»Ò¤¬Êú¤¨¤ë3¤Ä¤ÎÉÔËþ¤Ë9Àé¤¤¤¤¤Í¡ª
¥´¥ê¥¢¥Æ¤ÎÊì(@BJhYyGzcGOyK3pT)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¡¢Á´Íç¤Î¤Þ¤ÞÊÒ¼ê¤Ë¥Ô¥ë¥¯¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡©
Â©»Ò»áÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê
¥Õ¥ë¥Á¥ó¤ÇÊÒ¼ê¤Ë¥Ô¥ë¥¯¥ë
¡Ö¡Ä¥Ý¥±¥«¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢Switch¡Ê2¡Ë¤Ï³°¤ì¤ë¤·¡¢Ì£Á¹¤¤ó¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¥Þ¥Þ¡¢¤³¤ìÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¸À¤Ã¤¿Êý¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¥Þ¥Þ¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¤
¤³¤Î¾õ¶·¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Íç¤Ç¥Ô¥ë¥¯¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤»ö¤òÁíÍýÂç¿Ã¤Ë³ð¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤Î½ã¿è¤µ¤¬¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÎäÀÅ¤«¤Ä¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡¢¤Þ¤¿ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎX¥æー¥¶ー¤«¤éÇú¾Ð¤È¶¦´¶¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥Ä¥Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¡×¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥à ¥½ー¥êー¡Ù¤Ã¤Æ¼Õ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢µ¡ÃÎ¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤É¤³¤«¤Î°Î¤¤¿Í¤ËÆÏ¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¿Æ¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢¿´¤¬²¹¤Þ¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¾®3Â©»Ò¤¬¸«¤¿ÉÝ¤¤Ì´¡Ö¹¶·â¤Î¼ÍÄø¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¹¤¯¤Æ¡Ä¡×ÆâÍÆ¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤«¤¶¤ê🦴(@kazarigiri)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¾®3¤ÎÂ©»Ò¤¬Ä«¤«¤é¡Ö¤®¤åー¤·¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤¤Ì´¤Ç¤â¸«¤¿¤Î¤«¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä¡©
¾®3Â©»Ò¤¬µ¯¤È´¤±¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤®¤åー¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥°¤·¤Ä¤ÄÉÝ¤¤Ì´¸«¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¤¦¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤È¥Ý¥±¥â¥ó¥Ð¥È¥ë¤·¤Æ¤Æ¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¹¶·â¤Î¼ÍÄø¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¹¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤é¤é¤ª¤È¤·¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Á´ÎÏ¾®³ØÀ¸¤ÊÌ´¤À¤Ã¤¿¡£
ÉÝ¤¤Ì´¤ò¸«¤Æ¥Þ¥Þ¤Ë¥Ï¥°¤òµá¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢ÉÝ¤¤Ì´¤ÎÆâÍÆ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾®³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤ÎÃæ¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤«¤ï¤¤¤¤À¹¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï2Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÈÂçÊÑÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥ï¥è¡×¤È¤¤¤¦°¦¤é¤·¤µ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿À¼¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥¬¥ÁÀª¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¡£´Å¤¨¤óË·¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯¾®³ØÀ¸¤ÎÉôÊ¬¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÍÄÃÕ±à»ù¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¯¤ì¤¿¤ª¼ê»æ¤Ë10Ëü¤¤¤¤¤Í
¤Ê¤³🧀(@naco_1217)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤äºîÉÊ¤ò¡¢º£¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ë¿Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤éÊ¸»ú¤Ç¼ê»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡©
©naco_1217
Â©»Ò¤¬¡ª¡ª¡ª½é¤á¤Æ¡ª¡ª¡ªÊ¸»ú¤Ç¤ª¼ê»æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡ª¡ª
¡Ö¤Þ¤Þ¡¡¤À¤¤¤¹¤¡ª¡×¤È»æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Þ¤¹¡£»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¼ê»æ¤Ï¥Þ¥Þ¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥Ñ¥ïー¤¬½Ð¤ë¥ïー¥É¡×¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¤Î¤ä¤Ä¡£ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë💕¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¼ê»æ¤ò¸«¤ì¤ÐÂçÊÑ¤µ¤â¿á¤Èô¤Ö¤è¤¦¡£¡Ö¤Þ¤Þ¡¡¤À¤¤¤¹¤¡ª¡×¤ÈÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î½é¤á¤Æ¤Î¼ê»æ¤Ë¡¢¿´¤Ë¤¸ー¤ó¤È¤¯¤ëÁÇÅ¨¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
