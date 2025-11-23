»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç»Í»àµåÏ¢È¯¡¡¾å¸¶¹À¼£»á¡ÖËÍ¤Ï¿³È½ÃÄ¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤´°Õ¸«ÈÖ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£»á¤ÈÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¤¬¡¢11·î15Æü¤È16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¸¶»á¤Ï¡Ö»Í»àµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÂÇÀþ¤Ï¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ç½¸«¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç2»î¹ç¤Ç12Í¿»Í»àµå¡Ê1»î¹çÌÜ¡§3Í¿»Í»àµå¡¢2»î¹çÌÜ¡§9Í¿»Í»àµå¡Ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÇ½¸«»á¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤È¤«»þ´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î°ã¤¤¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤¬¶ìÏ«¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹âÄã¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤Ïº£²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾å¸¶»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¿³È½ÃÄ¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï»î¹çÃ»½Ì¤ò¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¤«¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¶¹¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»î¹ç»þ´Ö¤¬¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£3»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢3»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£·ë¶É¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿³È½ÃÄ¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£